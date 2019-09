5 applicazioni cleaner per aumentare le prestazioni di Android

Aumentare le prestazioni di Android e mantenerle al top non serve solo per avere un sistema operativo scattante e performante ma anche ad ottimizzare i consumi della batteria.

Abbiamo selezionato le 10 migliori applicazioni “cleaner” che servono a ripulire dai file di cache, eliminare contenuti inutilizzati, pulire la RAM e velocizzare processi per avere Android sempre al massimo delle prestazioni.

10 applicazioni per aumentare le prestazioni di Android

Per scaricare l’applicazione desiderata è sufficiente cliccare sul nome per essere reindirizzati al download sul Google Play Store

Clean Master- Antivirus Cleaner & Applock &Booster – Gratis

Clean Master aiuta a pulire da tutti i tipi di junk file, in modo da liberare spazio in memoria, integra un antivirus, il blocco per le notifiche spazzatura, le opzioni per il risparmio energetico e consente di chiudere le applicazioni applicando un pin di sicurezza.

Files Di Google – Gratis

L’applicazione sviluppata da Google non agisce in maniera automatica ma è un ottimo strumento che consente di liberare spazio grazie al file manager interno che rileva i file doppi o inutili, inoltre permette di trovare i file più rapidamente, condividere file offline ed eseguire il backup diretto nel cloud

Go Speed – Gratis

Come si evince dal nome, quest’applicazione è stata sviluppata principalmente per mettere il turbo ad Android, può velocizzare il sistema operativo del 60% e liberarlo da file e processi non essenziali

App Cache Cleaner – 1Tap Clean – Gratis

Libera la memoria cache e ottimizza la CPU oltre ad includere altri strumenti utili come un antivirus, un sistema di risparmio energetico e un ottimizzatole generale dell’intero sistema operativo

All-In-One Toolbox: Liberare la memoria e spazio – Gratis

Un insieme di strumenti che consentono di liberare lo spazio di archiviazione, accelerare le prestazioni lente, disinstallare o spostare applicazioni, gestire i file memorizzati, aumentare la durata della batteria e proteggere la privacy