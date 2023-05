Addio agli SMS Truffa su smartphone? La Delibera AGCOM li contrasta finalmente!

L’AGCOM ha deliberato un documento che tutti gli operatori mobili nazionali devono rispettare e serve per contrastare gli SMS TRUFFA con mittente falsificato: i dettagli.

Chi di voi non ha mai ricevuto un SMS di dubbia provenienza da un mittente che sembrava essere la vostra banca, il vostro operatore di carta di credito o quant’altro?

SMS TRUFFA su smartphone: l’AGCOM delibera nuove regole per contrastarli

Fino ad oggi questa pratica truffaldina che si chiama spoofing, ovvero la falsificazione del mittente, tramite SMS è molto utilizzata ed è anche abbastanza facile da implementare da parte di esperti hacker malintenzionati.

Di fatto un truffatore è in grado di spacciarsi per un’azienda, un istituzione dato che il nostro dealer telefonico su smartphone vede il nome del mittente come descritto dal truffatore.

I malcapitati non troppo attenti possono cadere nell’inganno e vedersi estorti dati personali anche importanti.

Questo è un esempio di phishing tentato su uno smartphone, con mittente falso “UniCredit” che vi invoglia a controllare una presunta azione bancaria che ovviamente voi non avete compiuto:

Cliccando sul link malevolo si viene rindirizzati su un sito simile a quello ufficiale per invogliarvi a fare il login e lasciare vostri dati personali bancari.

Ebbene dopo questa spiegazione base sulle Truffe SMS, sembra che da oggi l’AGCOM ci abbia messo un importante pezza.

Secondo la delibera 42-13-CIR chiamata “Regolamento sull’utilizzo dei caratteri alfanumerici che identificano il soggetto

mittente nei servizi di messaggistica aziendale (SMS ALIAS)“, sono state imposte nuove regole agli operatori telefonici:

Tutti gli Alias (Mittente nome numero di telefono) dovranno essere prima registrati ufficialmente Non si potranno registrare Alias che assomigliano a quelli di aziende, istituzioni o altro ben conosciute Verrà istituto un portale dove gli utenti potranno controllare i nomi dei mittenti sospetti per verificare la loro autenticità I gestori e gli operatori telefonici dovranno vigilare su tentativi di phishing, spoofing e segnalarli alle autorità

Sono tutte regole che sicuramente aiuteranno gli utenti e le autorità a contrastare più efficacemente queste truffe SMS nel tempo, ovviamente l’attenzione ai dettagli è la parte sempre più importante per evitare di essere truffati.

Fonte: Delibera AGCOM (Documento PDF), Immagine VIA

