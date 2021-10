Aggiornamento Android 12 con Realme UI 3.0: c’è la data ufficiale

La prossima interfaccia Realme UI 3.0 basata sul sistema operativo Android 12 ha finalmente una data ufficiale e arriverà la prossima settimana: ecco i dettagli da conoscere.

Seguendo l’annuncio di Android 12 anche il secondo marchio di Oppo, Realme, si fa trovare subito pronto.

Realme UI 3.0 basata sul sistema operativo Android 12 arriverà a metà ottobre 2021: ecco i dettagli

Infatti l’azienda cinese ha appena annunciato che la sua nuova interfaccia Realme UI 3.0 basata appunto su Android 12 sarà annunciata ufficialmente in data 13 ottobre 2021.

Di fatto Realme sarà uno dei primi produttori di smartphone non Pixel ad introdurre l’aggiornamento a questa versione del sistema operativo mobile di Google.

Va inoltre specificato che in Data 13 ottobre 2021 non inizierà l’aggiornamento Android 12 solo per i dispositivi venduti in Cina.

Infatti saranno coperti pure i dispositivi venduti in Europa e in India.

Ovviamente l’azienda cinese non rilascerà l’aggiornamento Realme UI 3.0 su tutti i dispositivi compatibili in un unico momento.

La diffusione avverrà prima su alcuni dispositivi selezionati, di cui il primo nella lista sembra essere il Realme GT 5G.

Sul mercato nella stessa data sarà aggiornato pure il recente Realme GT Neo2.

Se possedete uno di questi due smartphone, vi consigliamo quindi di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti del telefono a partire da quella data.

Speriamo comunque di avere a breve una Roadmap completa da parte di Realme nella quale vengano elencati tutti i dispositivi aggiornabili ad Android 12 con gli eventuali periodi di riferimento.

Dal punto di vista delle novità con la Realme UI 3.0 gli utenti potranno notare molte modifiche al design di icone, sfondi, layout e introdurre anche nuove funzionalità relative all’output multimediale e alla navigazione.

Fonte: Via