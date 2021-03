Aggiornamento Gamma Galaxy S10: arrivano le patch di Aprile in Europa

Samsung ha iniziato ad aggiornare in Europa gli smartphone della gamma Galaxy S10 alle nuove patch di sicurezza di aprile 2021: ecco i dettagli conosciuti al momento.

Se possedete un Galaxy S10 SM-G973F, un S10 Plus SM-G975F o un S10e SM-G970F nei prossimi giorni dovreste ricevere una notifica per l’arrivo di un nuovo aggiornamento firmware.

Gamma Galaxy S10 si aggiornano già alle patch di sicurezza aprile 2021: i dettagli

Infatti questi tre smartphone si stanno aggiornando in queste ultime ore con il nuovo firmware seriale G97xxXXU9FUCD (le xx cambiano a seconda del modello) scaricabile tramite la classica modalità OTA (over the air).

Il firmware in questione sono basati sul sistema operativo Android 11.

Da quello che sappiamo i primi dispositivi aggiornati sono quelli degli utenti olandesi e svizzeri.

Il nuovo aggiornamento firmware installa le nuove patch di sicurezza di Google relative al mese di aprile 2021 quindi anche in questo caso, come già è accaduto con altri smartphone Galaxy, Samsung le ha anticipate rispetto al mese di appartenenza.

Sfortunatamente l’azienda coreana non ha ancora rilasciato il proprio bollettino riguardante le patch di sicurezza, quindi non sappiamo quali problemi sono stati risolti.

Dato che non sappiamo quando effettivamente i tre smartphone della gamma Galaxy S10 saranno aggiornati anche in Italia, vi consigliamo di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti del telefono.

Lo trovate nel menù impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica automatica dell’aggiornamento, prima di aggiornare vi consigliamo di:

effettuare un eventuale backup dei dati più importanti salvati sul telefono; iniziare la procedura di installazione solo se la batteria ha un autonomia residua pari o superiore al 50%.

Se avremo maggiori informazioni in merito aggiorneremo l’articolo.

Fonte: Via