Aggiornamento ONE UI 6.1.1 quali Samsung Galaxy lo riceveranno?

L’aggiornamento ONE UI 6.1.1 ha iniziato da poco la sua diffusione: ecco tutti gli smartphone e tablet Samsung Galaxy che lo riceveranno.

Prima dell’arrivo della versione ONE UI 7.0 basata su Android 15, Samsung rilascerà una versione 6.1.1 della propria interfaccia basata su Android 14 che è destinata però ad un numero ristretto di dispositivi.

Infatti tale aggiornamento apporta nuove funzionalità e miglioramenti alla GALAXY AI.

Aggiornamento ONE UI 6.1.1: gli smartphone e tablet Galaxy che la riceveranno

Va detto che la nuova versione 6.1.1 porterà alcune funzionalità della GALAXY AI anche sugli smartphone di fascia media, che prima erano esclusi.

Al momento Samsung rilascerà quest’aggiornamento per i seguenti dispositivi GALAXY:

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Flip 3

Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra

Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra

Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy Tab S9, Tab S9+ e Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S8, Tab S8+ e Tab S8 Ultra

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A35

Galaxy A34

La lista potrebbe comunque essere aggiornata in futuro da Samsung, includendone nuovi o escludendone altri: utilizzatela solo come rifermento e non come certezza assoluta.

Si prevede comunque che la ONE UI 6.1.1 verrà rilasciata su questi dispositivi entro la fine di settembre di quest’anno.

Quali sono le novità della ONE UI 6.1.1 basate sulle funzionalità GALAXY AI?

Gli smartphone top di gamma, quelli con hardware più recente riceveranno tutte queste funzionalità GALAXY AI:

Portrait Studio : Portrait Studio trasforma le foto di persone in diversi tipi di ritratti. Gli utenti possono scegliere tra vari stili di ritratto, come schizzo, acquerello, cartone animato 3D e fumetto.

: Portrait Studio trasforma le foto di persone in diversi tipi di ritratti. Gli utenti possono scegliere tra vari stili di ritratto, come schizzo, acquerello, cartone animato 3D e fumetto. Sketch to Image : questo strumento può trasformare schizzi amatoriali in opere d’arte utilizzando l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico. Funziona con nuovi schizzi e quelli realizzati su immagini esistenti.

: questo strumento può trasformare schizzi amatoriali in opere d’arte utilizzando l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico. Funziona con nuovi schizzi e quelli realizzati su immagini esistenti. Risposte suggerite : su One UI 6.1.1, Galaxy AI fornisce risposte rapide basate sul contesto per i messaggi ricevuti sulla schermata principale degli smartphone Galaxy Z Flip di Samsung, analizzando la cronologia delle chat.

: su One UI 6.1.1, Galaxy AI fornisce risposte rapide basate sul contesto per i messaggi ricevuti sulla schermata principale degli smartphone Galaxy Z Flip di Samsung, analizzando la cronologia delle chat. Interprete : la funzione Interprete , che consente di conversare con altre persone in lingue diverse convertendo il parlato in testo e traducendolo in tempo reale, è stata aggiornata con una modalità a doppio schermo per i telefoni pieghevoli e una modalità di ascolto.

: la funzione Interprete , che consente di conversare con altre persone in lingue diverse convertendo il parlato in testo e traducendolo in tempo reale, è stata aggiornata con una modalità a doppio schermo per i telefoni pieghevoli e una modalità di ascolto. Compositore : Galaxy AI può creare e-mail, commenti e altro ancora in base ad alcune parole chiave fornite dall’utente. Gli utenti hanno la possibilità di selezionare il tono dei messaggi. Nelle app dei social media, Galaxy AI può anche analizzare i post più vecchi e può rilevare automaticamente il tono desiderato dall’utente.

: Galaxy AI può creare e-mail, commenti e altro ancora in base ad alcune parole chiave fornite dall’utente. Gli utenti hanno la possibilità di selezionare il tono dei messaggi. Nelle app dei social media, Galaxy AI può anche analizzare i post più vecchi e può rilevare automaticamente il tono desiderato dall’utente. Traduzione sovrapposta in PDF : Galaxy AI può trascrivere, tradurre e riassumere i file PDF aperti nell’app Samsung Notes.

: Galaxy AI può trascrivere, tradurre e riassumere i file PDF aperti nell’app Samsung Notes. Integrazione con Google Gemini : One UI 6.1.1 consente agli utenti di sostituire Google Assistant con Google Gemini se lo desiderano.

: One UI 6.1.1 consente agli utenti di sostituire Google Assistant con Google Gemini se lo desiderano. Supporto per app di terze parti per la traduzione in tempo reale : la traduzione in tempo reale, una funzionalità che utilizza l’intelligenza artificiale per convertire il parlato in testo durante le chiamate , ha ricevuto il supporto per alcune app di chat di terze parti.

: la traduzione in tempo reale, una funzionalità che utilizza l’intelligenza artificiale per convertire il parlato in testo durante le chiamate , ha ricevuto il supporto per alcune app di chat di terze parti. Clip slow-motion istantanee : oltre a rallentare i video nell’app Galleria quando si tiene premuto a lungo sullo schermo, One UI 6.1.1 offre l’opzione di salvare istantaneamente la parte rallentata del video come clip separata.

: oltre a rallentare i video nell’app Galleria quando si tiene premuto a lungo sullo schermo, One UI 6.1.1 offre l’opzione di salvare istantaneamente la parte rallentata del video come clip separata. Sfondi Galaxy AI : con One UI 6.1.1, gli smartphone Galaxy Z Flip ottengono il supporto per gli sfondi Galaxy AI sulla schermata iniziale.

: con One UI 6.1.1, gli smartphone Galaxy Z Flip ottengono il supporto per gli sfondi Galaxy AI sulla schermata iniziale. Samsung Notes: le note vocali aggiunte nell’app Samsung Notes possono essere trascritte, tradotte e riassunte all’interno dell’app Notes. Prima di One UI 6.1.1, solo l’app Voice Recorder supportava queste funzionalità per le registrazioni vocali.

Sui dispositivi meno performanti di fascia media o ex top di gamma alcune di queste funzionalità non saranno disponibili: ancora da capire quali (sicuramente quelle che necessitano di un carico maggiore di calcolo).

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon