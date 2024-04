Aggiornamento ONE UI 6.1 e AI sui Galaxy S22, Flip 4 e Fold 4 confermato

Samsung aggiornerà alla ONE UI 6.1 con GALAXY AI gli smartphone della serie Galaxy S22, Galaxy Flip 4 e Galaxy Fold 4: ecco quando avverrà.

Ottime notizie per tutti coloro che hanno acquistato uno smartphone top di gamma della serie S22, Flip 4 o Fold 4: Samsung ha infatti confermato che anche loro riceveranno GALAXY AI.

Comunque vanno fatte delle precisazioni.

Samsung rilascerà l’aggiornamento ONE UI 6.1 con GALAXY AI per i Galaxy S22, Flip 4 e Fold 4: la data di riferimento

Secondo quanto rilasciato da un moderatore della Community di Samsung ad inizio maggio 2024 tutti i Galaxy S22 (normale, plus e Ultra) e gli smartphone pieghevoli Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4 saranno aggiornati alla ONE UI 6.1 basata su Android 14.

Oltre a questi smartphone si dovrebbero aggiornare pure i tablet della serie Galaxy Tab S8 (normale, plus e Ultra).

Con la ONE UI 6.1 sarà implementata pure la GALAXY AI, ovvero comprenderà le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

Secondo quanto trapelato tutti questi dispositivi potranno sfruttare la GALAXY AI a livello dei Galaxy S23 FE, ovvero saranno comprese tutte le funzionalità tranne “Sfondo Ambiente foto” e “Slow-mo istantaneo”.

Ci saranno quindi le funzionalità Modifica generativa, Traduzione dal vivo, Riepilogo, Cerchia per cercare etc.

La GALAXY AI arriva pure sui Galaxy S21, Z Fold 3 e Z Flip 3 ma con limitazioni

Il moderatore della Community ha affermato che le ONE UI 6.1 raggiungerà pure i top di gamma del 2021 come i Galaxy S21, S21+, S21 Ultra, Galaxy Z Flip 3 e Galaxy Z Fold 3, ma in questo caso solo a fine maggio o inizio giugno 2024.

Per tutti questi smartphone però la GALAXY AI sarà limitata ad un numero ristretto di funzioni: Cerchia per cercare e Magic Rewrite.

In conclusione Samsung con la ONE UI 6.1 avrà sostanzialmente raddoppiato il numero di utenti Galaxy AI portandoli a 200 milioni entro la fine di maggio 2024. dopo aver superato la soglia dei 100 milioni alla fine di marzo di quest’anno.

