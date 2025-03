Aggiornamento ONE UI 7 e Android 15: Samsung annuncia la data!

Samsung ha annunciato quando partirà il rilascio ufficiale dell’aggiornamento ONE UI 7 basato su Android 15 sugli smartphone e tablet Galaxy compatibili.

Sono ormai alcuni mesi che tanti utenti possessori di uno smartphone o tablet Galaxy che aspettano di ricevere l’ultima versione software di Samsung, la ONE UI 7, basata su Android 15.

Finalmente oggi Samsung ha rilasciato un comunicato ufficiale con la data dell’inizio dell’aggiornamento.

Samsung ha comunicato la data di inizio aggiornamento ONE UI 7 basato su Android 15: i dettagli

Ebbene l’azienda coreana ha affermato che il rilascio della ONE UI 7 inizierà su una prima serie di smartphone in data 7 aprile 2025.

I primi dispositivi a riceverla saranno i:

Galaxy S24 (FE, base, Plus e Ultra)

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Flip 6

Successivamente l’aggiornamento, pensiamo al massimo dopo un paio di settimane, sarà rilasciato sui dispositivi:

Galaxy S23 (FE, base, Plus, Ultra)

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Tab S10

Galaxy Tab S9

Considerato che al momento l’azienda coreana non ha rilasciato altre dichiarazioni ufficiali sull’aggiornamento ad Android 15, se il vostro dispositivo al momento non è stato elencato, vi suggeriamo di fare riferimento ad alcune informazioni ufficiose.

Quali sono le novità che arriveranno con la ONE UI 7 basata su Android 15 sugli smartphone e tablet elencati?

Sicuramente le più interessanti riguarderanno la GALAXY AI e l’interfaccia software.

Gli utenti potranno sfruttare la Now Bar per avere un quadro generale sulle attività delle giornata, sulle applicazioni in funzione, la musica riprodotta etc direttamente sulla schermata di blocco.

Tra le funzionalità AI vanno ricordate:

AI Select che suggerisce all’utente secondo il contesto la funzionalità AI da sfruttare: ad esempio convertire un video in una gif animata.

che suggerisce all’utente secondo il contesto la funzionalità AI da sfruttare: ad esempio convertire un video in una gif animata. Writing Assist che aiuta l’utente ad riassumere o formattare il testo di documenti etc

che aiuta l’utente ad riassumere o formattare il testo di documenti etc Drawing Assist che suggerisce all’utente come eseguire con creatività aggiunte su immagini, file di testo, schizzi, note etc

che suggerisce all’utente come eseguire con creatività aggiunte su immagini, file di testo, schizzi, note etc Audio Eraser che consente l’editing audio facilitato, isolando suoni, eliminando rumori di fondo nei video registrati con il telefono o il tablet.

Ci sarà poi una maggiore integrazione con l’assistente artificiale GEMINI di Google, per chiedere informazioni, effettuare ricerche, creare appuntamenti etc.

Fonte: Notizia ufficiale Samsung

