Aggiornamento ONE UI 7: Samsung vi farà aspettare altri 2 mesi?

L’aggiornamento alla ONE UI 7 basata su Android 15 non è proprio dietro l’angolo: Samsung pare che vi farà aspettare altri 2 mesi per la versione finale.

Negli scorsi anni Samsung ci ha abituato fin troppo bene: è stata costantemente una delle prime società terze, non Google, a rilasciare le nuove versioni di Android per i propri smartphone.

Sembra che la situazione con Android 15 quest’anno sarà un po’ diversa.

Samsung rilascerà altre beta: l’aggiornamento finale alla ONE UI 7.0 potrebbe arrivare tra un paio di mesi?

Nonostante l’azienda coreana abbia già rilasciato nativamente la ONE UI 7.0 sui nuovi Galaxy S25, per tutti i precedenti smartphone e tablet Galaxy compatibili la situazione è ancora in divenire.

Se volete avere un quadro più esaustivo su quando effettivamente Samsung rilascerà Android 15 sul vostro dispositivo Galaxy, beh pare che dovrete aspettare almeno fino ad aprile 2025.

Un importante e affidabile informatore, ICE Universe, ha infatti affermato e confermato altri rumors sul fatto che i Galaxy S24 saranno oggetto di diverse beta pubbliche che dureranno per un altro paio di mesi.

Pare infatti che Samsung rilascerà una quarta beta entro la fine di febbraio 2025, a seguire ci sarà una quinta beta pubblica a marzo e infine una sesta beta pubblica nel mese di aprile 2025.

Si può presupporre quindi che le prime ondate di aggiornamento alla ONE UI 7 basata su Android 15 per i dispositivi precedenti ai Galaxy S25 inizieranno entro fine aprile 2025 o ad inizio maggio 2025.

Considerato che la ONE UI 7 è considerata anche dagli esperti del settore una delle maggiori revisione dell’interfaccia e delle funzionalità IA su Android, Samsung in parte è giustificata.

Ovviamente i tempi di aggiornamento sembrano essere un po’ troppo lunghi, quindi non possiamo fare altro che sperare che quest’ultime voci di corridoio non siano del tutto esatte e Samsung rilasci l’aggiornamento prima di queste date.

Vi preghiamo quindi di prendere la notizia con il giusto distacco emotivo.

