Aggiornamento ONE UI 7 sugli Smartphone Galaxy? Le date ufficiose

Ecco le presunte date ufficiose di quando l’aggiornamento ONE UI 7 basato su Android 15 arriverà sui principali smartphone Galaxy compatibili: i dettagli.

Non molto tempo fa vi avevamo segnalato che il rilascio dell’aggiornamento finale della ONE UI 7 di Samsung basato su Android 15 sarebbe arrivato più tardi del previsto, dato che l’azienda coreana ha allungato il periodo di beta testing.

Oggi abbiamo le presunte date ufficiali di quando i principali smartphone Galaxy saranno finalmente aggiornati.

Smartphone Galaxy: ecco le presunte date ufficiali dell’aggiornamento finale alla ONE UI 7 con Android 15

Durante un Samsung Workshop un lavoratore interno ha di fatto scattato una foto ad un banner informativo sul quale vengono indicate le date ufficiose di quando l’azienda coreana rilascerà l’aggiornamento ONE UI 7.

Da quello che si può leggere in generale, Samsung rilascerà l’aggiornamento a tre fasce di smartphone (Galaxy A, S e Z) tra i mesi di aprile e maggio 2025.

I primi smartphone che saranno aggiornati, dal 18 aprile 2025 saranno:

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy Z Flip6

Galaxy Z Fold6

A distanza di una settimana, quindi dal 25 aprile 2025 quest’altri smartphone riceveranno Android 15 con ONE UI 7:

Tutta la serie Galaxy S23 (Base, Plus e Ultra)

Galaxy Z Flip5

Galaxy Z Fold5

Galaxy A54

Bisognerà poi aspettare la metà di maggio per i successivi aggiornamenti.

Dal 16 maggio 2025 verranno aggiornati i:

Galaxy S22 (base, Plus e Ultra)

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Fold4

Galaxy Z Flip4

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A53

Infine dal 21 maggio 2025 ci sarà un altra serie di aggiornamenti alla ONE UI 7 che riguardano:

Serie Galaxy S21 (Base, Plus e Ultra)

Galaxy Z FLip3

Galaxy Z Fold3

La lista non va presa come un dato certo e completo, dato che come potete vedere voi stessi mancano ancora alcuni dispositivi di fascia più bassa come i Galaxy A16, i Galaxy S26, la serie Galaxy M, i tablet e altro.

Vi preghiamo quindi di prendere la notizia con il giusto distacco emotivo e come possibile base di partenza.

Fonte: Via

