Aggiornamento ONE UI 8 con Android 16: Samsung svela la data

Samsung ha svelato il periodo temporale di quando uscirà la versione finale dell’aggiornamento ONE UI 8 basato su Android 16 per i primi smartphone e tablet Galaxy: i dettagli.

Sappiamo che Google quest’anno anticiperà il rilascio della sua prossima versione software Android 16, che sulla carta dovrebbe arrivare nella sua release finale entro la fine di giugno 2025.

Gioco forza anche i produttori terzi di smartphone e tablet anticiperanno le tempistiche dell’aggiornamento, come farà Samsung.

Samsung ha svelato inizierà la diffusione dell’aggiornamento ONE UI 8 con Android 16

Ebbene oggi il responsabile e vicepresidente della pianificazione degli smartphone di Samsung, Minseok Kang, tramite un video ufficiale ha svelato quando l’azienda rilascerà Android 16.

Come potete aver sentito voi stessi o letto tramite i sottotitoli, Samsung si aspetta di rilasciare la ONE UI 8 sui primi dispositivi Galaxy entro la fine di quest’estate.

Questo potrebbe significare che l’azienda coreana potrebbe rilasciare la ONE UI 8 da giugno a settembre 2025, un periodo un po’ generico ma sempre una data di riferimento da tenere in considerazione.

Ovviamente questo non significa che tutti i dispostivi Galaxy compatibili con la nuova versione software verranno aggiornati entro la fine dell’estate, probabilmente i principali indiziati saranno i top di gamma e i fascia alta.

Le tempistiche non sembrano essere sbagliate considerato che la ONE UI 8 dovrebbe essere un aggiornamento meno importante rispetto alla ONE UI 7, che ha fatto tribolare l’azienda coreana tanto da posticipare di alcuni mesi il rilascio finale (che sta avvenendo in queste settimane).

Bisogna quindi apprezzare il fatto che Samsung si stia già impegnando per rilasciare l’aggiornamento entro una determinata soglia temporale, e dare punti di riferimento ai propri clienti.

Comunque prima del rilascio ufficiale della versione finale, si parla già dell’arrivo della versione Beta della ONE UI 8 con Android 16 che dovrebbe essere diffusa per gli utenti residenti in alcuni paesi selezionati (Corea del Sud, Germania, Gran Bretagna per esempio) entro la fine di questo mese.

