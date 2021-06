Aggiornamento Samsung One UI 3.5 in arrivo? Forse non ci sarà

L’aggiornamento all’interfaccia ONE UI 3.5 di Samsung basata sul sistema operativo Android 11 forse non si farà: nuova numerazione prima di Android 12?

Tutti coloro che possiedono uno smartphone android di ultima generazione di Samsung sanno molto bene che l’azienda coreana ha abbinato l’interfaccia ONE UI 3.x al sistema operativo Android 11.

Dato che la ONE UI 2.x era stata abbinata ad Android 10, ci si aspetta che con l’aggiornamento Android 12 arrivi la nuova interfaccia ONE UI 4.x.

Sembra che la prossima interfaccia Samsung ONE UI 3.5 non si farà: ecco gli ultimi rumors

Sul web però si erano diffusi diversi rumors sul fatto che prima del rilascio di Android 12 con ONE UI 4.x, Samsung avrebbe lanciato una nuova e aggiornata interfaccia della One UI 3.x.

Dato che al momento siamo alla ONE UI 3.1 i rumors parlavano dell’arrivo della ONE UI 3.5.

Però secondo recenti rumors, sembra che l’azienda coreana abbia cambiato progetti e la numerazione dell’interfaccia ONE UI non sarà quella indicata precedentemente.

Secondo l’affidabile informatore Ice universe, la prossima interfaccia prenderà la numerazione ONE UI 3.1.1.

La motivazione di questo cambiamento sarebbe dovuta al fatto che Samsung a fine anno non lancerà molti nuovi prodotti top di gamma, come ad esempio la serie Galaxy Note 21, e si limiterà a due smartphone pieghevoli.

Molto probabilmente i nuovi dispositivi non apporteranno nuove funzionalità e per questo la prossima ONE UI 3.1.1 si tratterà di un leggero cambiamento e non di una modifica importante.

Questo significa che tutti i dispositivi aggiornati alla ONE UI 3.1 riceveranno quasi sicuramente anche l’aggiornamento alla ONE UI 3.1.1, prima di un eventuale aggiornamento ad Android 12 con ONE UI 4.x.

Di fatto per vedere sostanziali novità bisognerà aspettare il rilascio del prossimo sistema operativo.

Ovviamente dato che al momento non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via