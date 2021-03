Altre funzioni camera dei Galaxy S21 arrivano sui Galaxy S20 e Note 20: l’aggiornamento marzo 2021

Samsung sta continuando a portare le novità multimediali viste sui Galaxy S21 anche su dispositivi della gamma Galaxy S20 e Galaxy Note 20: nuovo aggiornamento marzo 2021.

Uno dei punti forti dei nuovi Galaxy S21 lanciati da Samsung ad inizio anno è stata sicuramente la multimedialità, che presenta molte novità lato funzionalità fotocamere.

Novità fotocamera Galaxy S21: Samsung continua il porting sulla Gamma Galaxy S20 e Galaxy Note 20 con l’aggiornamento di marzo 2021

Adesso l’azienda coreana sta procedendo ad un porting di queste funzionalità (non sappiamo se tutte o parziali) anche sui dispositivi top di gamma di precedente generazione: i Galaxy S20 e Galaxy Note 20.

Infatti da alcune ore è iniziato il rilascio di un nuovo aggiornamento firmware in Europa, al momento in Germania, tramite la modalità OTA.

Per la precisione gli smartphone della gamma Galaxy S20 stanno ricevendo il nuovo firmware seriale G98xxXXU7DUC7, mentre i Galaxy Note 20 stanno ricevendo il firmware seriale N98xxXXU1DUC8 (le xx cambiano a seconda del modello).

Entrambi i firmware si basano sul sistema operativo Android 11.

Tra le funzionalità fotocamera già viste sui Galaxy S21, e da oggi disponibili pure sui modelli S20 e Note 20, troviamo:

l’acquisizione di ritratti in condizioni di scarsa illuminazione;

la possibilità di utilizzare la modalità notturna con la fotocamera ultra angolare;

l’aggiunta di tre nuovi effetti nella modalità Ritratto: sfondo, mono high-key e mono low-key; questi effetti permettono di modificare lo sfondo in nero, bianco o un colore casuale;

nella modalità notturna l’AI può scegliere automaticamente l’esposizione;

la fotocamera ultra angolare adesso ha la sua modalità PRO.

Non sappiamo quando effettivamente Samsung rilascerà quest’aggiornamento per i Galaxy S20 e i Galaxy Note 20 venduti in Italia: potrebbero volerci ancora una o due settimane di attesa.

Se non avete ricevuto ancora la notifica automatica dell’aggiornamento, vi consigliamo di controllare il centro upgrade del vostro S20 o Note 20 che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Ricevuta la notifica prima di aggiornare come sempre vi consigliamo di:

effettuare un backup dei dati più importanti del vostro smartphone; iniziare la procedura di installazione solamente se la batteria ha un autonomia residua pari o superiore al 50%.

Fonte: Via