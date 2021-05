Amazon Music HD adesso è per tutti senza costi aggiuntivi: addio musica in qualità stardard

Amazon ha annunciato che il suo servizio Music HD prenderà il posto della versione Standard Definition per tutti i suoi clienti premium senza costi aggiuntivi.

Buone notizie per tutti gli abbonati premium ad Amazon Music: l’era della musica in qualità SD (standard Definition) a 320kps è ormai giunta alla fine.

Amazon Music HD per tutti senza costi aggiuntivi: sarà il profilo base per gli utenti premium

Infatti a partire dal mese di giugno di quest’anno tutti gli abbonati usufruiranno della modalità Music HD allo stesso prezzo della versione base (9,99 euro) invece che a 14,99 euro.

Di fatto gli utenti non dovranno più pagare i 5 euro di ricarico della versione HD rispetto alla modalità Standard, dato che quest’ultima uscirà definitivamente dal listino.

Rispetto alla modalità SD, la versione HD permette di ascoltare musica con qualità audio lossless fino a 850 kbps. o con qualità fino a 3730 kbps (se il vostro dispositivo la supporta) tramite la versione Ultra HD.

La qualità Ultra HD utilizza infatti la codifica audio a 24bit/192 kHz.

Al momento su Music HD ci sono oltre 70 milioni di brani che supportano la qualità lossless a 16bit/44 khz, mentre sono circa 7 milioni i brani in qualità audio Ultra HD.

Di fatto Amazon ha deciso di effettuare questa scelta dopo che Apple Music ha annunciato l’utilizzo dello standard HD per tutti i suoi clienti, e anche perché altri servizi come Spotify e Tital si stanno anche loro adeguando alla musica in alta qualità.

La musica on demand di fatto entro la fine del 2021 sarà tutta in alta definizione qualunque servizio utilizzerete.

Fonte: Via