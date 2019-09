Android 10 è ufficiale sui Google Pixel: le 10 principali novità

I Google Pixel di ultima generazione hanno iniziato a ricevere l’aggiornamento ad Android 10 build ufficiale per il pubblico: ecco le 10 principali novità.

Alla fine ci siamo: I Google Pixel (dalla versione 1 alla versione 3, normali e XL) stanno ufficialmente ricevendo in queste ore l’atteso aggiornamento finale ad Android 10 (Q).

La nuova versione software incorpora pure le patch di sicurezza del mese di settembre 2019.

Android 10 le principali novità disponibili nella build finale

Android 10 come lo descrive Google, è un sistema operativo che si baserà sulle funzionalità di apprendimento automatico e supporterà le nuove tecnologie come la connettività 5G e i dispositivi pieghevoli.

Ovviamente l’OS è incentrato anche sul migliorare l’esperienza d’uso dell’utente e proteggere i suoi dati in maniera più efficiente.

Ecco le 10 principali novità implementate su Android 10

E’ un sistema operativo più semplice da usare, più intelligente e utile

1. La prima interessante funzione viene definita “Smart Replay“, una funzione che suggerisce le azioni da compiere direttamente all’utente. Ad esempio se in un messaggio un vostro contatto vi invia un indirizzo o un video youtube, adesso potete vederli senza necessità di effettuare un copia e incolla. Smart Replay funziona con tutte le principali applicazioni di messaggistica istantanea.

2. Interessante pure il nuovo TEMA SCURO (Dark Theme). Il tema scuro si può applicare per tutto il sistema operativo o solamente per applicazioni selezionate: è utile per non affaticare la vista nelle ore serali o notturne, e per risparmiare batteria sui display OLED.

3. Introdotte nuove gesture di navigazione: con dei semplici passaggi l’utente può tornare indietro, visualizzare la schermata iniziale, e spostarsi tra le varie attività.

4. La funzione “Live Caption” che vi permette di sottotitolare automaticamente video, podcast e messaggi audio su qualsiasi applicazione; questa funzione verrà implementata entro la fine dell’anno per tutti; adesso solo sui Google Pixel.

Miglioramenti nella sicurezza, privacy con nuove opzioni a disposizione degli utenti

5. Gli utenti possono scegliere se condividere o no i dati della propria posizione solo quando stanno utilizzando determinate applicazioni; Android 10 ricorderà sempre all’utente quali app stanno chiedendo di accedere alla sua posizione e se dare i permessi al riguardo.

6. Nella sezione opzioni della Privacy sono stati aggiunti nuovi controlli in un unica sezione che riguardano le attività web e app, e le impostazioni degli annunci.

7. Con il Google Play system updates, gli aggiornamenti di sicurezza e i fix di bug delle applicazioni installate arrivano direttamente dal Google Play. I tempi di aggiornamento quindi vengono ridotti dato che non dovete aspettare gli aggiornamenti ufficiali del sistema operativo.

Android 10 punta al giusto bilanciamento tra tecnologia e l’uso familiare (contatti e altro)

8. L’utente adesso ha un controllo maggiore sulle notifiche: si può scegliere quando e dove queste possono comparire. Si possono silenziare le applicazioni, e queste smetteranno di notificarvi a seconda delle vostre impostazioni.

9. Compare la nuova sezione Family Link tra le opzioni della Digital Wellbeing. Gli utenti possono utilizzare queste impostazioni per imporre direttive sull’utilizzo dello smartphone: limiti di tempo sulle app, per il display acceso, ora di spegnimento e andare a letto, controllo delle app installate.

10. La modalità Focus: permette all’utente di gestire le applicazioni che sono ritenute “fonti di distrazioni” che possono essere silenziate per tutto il periodo di tempo che la modalità Focus è attiva.

Oltre a queste 10 importanti novità, Android 10 nasconde al suo interno anche una nuova funzionalità dedicata al lavoro e alle aziende, timer sulle app per l’utilizzo di determinati siti web, nuove Emojii e il supporto audio diretto sui dispositivi acustici.

Fonte: Notizia ufficiale