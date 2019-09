Android 10 Go Edition ufficiale: svelate le novità

Ufficializzata da Google la nuova versione software Android 10 Go Edition: ecco le principali novità del sistema operativo alleggerito del colosso americano.

Sono passati ormai 2 anni dal rilascio della prima versione di Android Go, la versione “leggera” del sistema operativo mobile di Google.

Oggi l’azienda americana ha svelato la nuova versione Android 10 Go Edition, versione che si focalizzerà sopratutto sulla sicurezza e prestazioni migliorate su smartphone molto economici.

Android 10 Go Edition: le principali novità introdotte

Per quanto riguarda la sicurezza Google ha introdotto un nuovo sistema di crittografia dei dati per gli utenti, sistema che prende il nome di crittografia Adiantum.

Le prestazioni miglioreranno grazie alle ottimizzazioni che l’azienda americana ha apportato su tutte le applicazioni native di Android Go.

Si stima un miglioramento prestazionale del 10% quando le app vengono aperte (più veloci ad aprirsi), oltre al fatto che le app adesso occupano ancora meno spazio rispetto a prima.

Infatti le app native adesso occupano circa la metà della memoria interna rispetto alla versione precedente.

Android 10 Go Edition viene installato su tutti i dispositivi “economici” e al suo interno saranno già pre-istallate tutte le principale applicazioni come Gallery Go, YouTube Go e Maps Go e la nuova app Google Files.

Inoltre c’è anche il supporto della condivisione peer-to-peer per i file, un migliore risparmio di dati e Google si sta impegnando nella collaborazione con un numero sempre crescente di sviluppatori per sfornare applicazioni GO.

Da quello che sappiamo la nuova versione Android 10 Go Edition sarà disponibile per tutti i produttori di smartphone a partire da metà ottobre 2019.

Si prevede che sarà implementato su oltre 1600 dispositivi venduti in tutto il mondo (oltre 180 paesi).

Fonte: Notizia ufficiale Google