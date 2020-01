Android 10 per i Galaxy S9 e S9 Plus disponibile in versione finale anche in Italia!

L’aggiornamento alla versione finale di Android 10 per i Galaxy S9 e S9 Plus è iniziato in alcuni paesi; il nuovo firmware disponibile anche in Italia!

Oggi primi feedback positivi confermano che l’aggiornamento ad Android 10 finale con interfaccia Samsung One Ui 2.0 sta finalmente arrivando in alcuni paesi sui Galaxy S9 e S9 Plus.

Galaxy S9 e S9 Plus si aggiornano ad Android 10 finale: disponibile anche in Italia

Aggiornamento del 30 gennaio 2020: Il nuovo firmware con Android 10 è disponibile al download tramite modalità OTA anche in Italia.

Si tratta del firmware seriale G960FXXU7DTAA per il modello Galaxy S9 e del firmware seriale G965FXXU7DTAA per la variante S9.

Fine aggiornamento del 30 gennaio 2020.

Nonostante pochi giorni fa si parlava di un possibile ritardo del’aggiornamento per questi smartphone, dalla Germania, Olanda e dagli USA primi utenti hanno iniziato ad aggiornare il sistema operativo.

L’aggiornamento in questione è scaricabile tramite la classica interfaccia OTA (over the air) e ha un peso che varia da paese/operatore telefonico tra i 1.8/2GB.

I firmware attualmente evidenziati dagli Screenshot potrebbero essere differenti rispetto a quelli destinati all’Italia.

Al momento infatti nel nostro paese non ci sono ancora segnalazioni di utenti che hanno ricevuto la notifica automatica di aggiornamento.

Per questo gli esperti indicano che in Italia l’aggiornamento ad Android 10 per i Galaxy S9 e S9 Plus inizierà solamente da febbraio 2020.

I tempi quindi sono ormai maturi, e gli utenti italiani dovranno aspettare ancora pochi giorni prima di poter aggiornare il loro telefono.

Android 10 in arrivo su S9 e S9 Plus: come preparare lo smartphone al nuovo aggiornamento

Vi suggeriamo quindi di iniziare a preparare fin da oggi il vostro S9 o S9 Plus all’arrivo della nuova versione software.

Per prima cosa è bene effettuare un backup completo di tutti i dati più importanti che sono stati salvati nella memoria interna dello smartphone.

Fatto questo, controllate che il telefono disponga almeno di 3-5GB di memoria interna libera che servirà al programma di installazione per aggiornare il sistema operativo ad Android 10.

Se nei prossimi giorni non riceverete ancora la notifica automatica di aggiornamento, vi consigliamo di controllare manualmente entrando nel menù impostazioni->info telefono->aggiornamenti.