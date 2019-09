Android 10 e tema scuro: Come programmare l’attivazione

Con l’arrivo di Android 10 la funzione più attesa riguarda la possibilità di impostare un tema scuro per il sistema operativo e le sue applicazioni.

Una delle principali funzioni è quella di non affaticare la vista durante la lettura nelle ore di scarsa luminosità, dunque la comodità sarebbe quella di impostare l’attivazione automatica del tema scuro a fine giornata senza intervenire manualmente

Come programmare il tema scuro su Android 10

La possibilità dell’attivazione programmata del tema scuro su Android 10 non è disponibile ma è solo questione di tempo, con i prossimi aggiornamenti verrà correttamente implementata ma nel frattempo, senza aspettare, è possibile intervenire con un’applicazione presente nel Google Play Store ed apportare alcune piccole modifiche alle impostazioni dei file.

Queste modifiche non compromettono in alcun modo il corretto funzionamento del dispositivo, tuttavia è bene procedere con le dovute cautele.

Per prima cosa è necessario scaricare l’applicazione Automatic Dark Theme for Android 10 dal Google Play Store, è possibile eseguire il download cliccando direttamente qui.

Nonostante il chiaro significato del nome dell’applicazione non basta solamente installarla sul dispositivo ma bisogna attivare l’impostazione di programmazione modificando e avviando alcuni file presenti all’interno dell’applicazione stessa, per farlo dobbiamo collegare lo smartphone al PC Windows/Mac/Linux

Dopo aver collegato il dispositivo è necessario scaricare sul computer i comandi ADB che è possibile prelevare cliccando direttamente qui

Una volta che l’applicazione è installata sullo smartphone e ADB pronto sul vostro computer, è necessario copiare ed eseguire i comandi indicati di seguito e premere invio:

Windows: adb shell pm grant com . cannic . apps . automaticdarktheme android . permission . WRITE_SECURE_SETTINGS

Mac/Linux: ./ adb shell pm grant com . cannic . apps . automaticdarktheme android . permission . WRITE_SECURE_SETTINGS

Al termine è consigliato riavviare il dispositivo, in seguito avviando l’applicazione Automatic Dark Theme for Android 10 trovare il menu Write Secure Setting dove dovrete seguire le istruzioni per attivare i giusti parametri che ritroverete all’interno del menu Auto Dark Theme per impostare l’avvio automatica del tema scuro

