Android 11 Go Edition ufficiale: le principali novità

Google ha ufficializzato la versione Android 11 Go dedicata agli smartphone con caratteristiche hardware di livello più basso: ecco le principali novità.

Se conoscete Android Go sapete benissimo che si tratta della versione “alleggerita” del sistema operativo mobile di Google, ottimizzata per funzionare su dispositivi mobili di fascia bassa.

Android 11 Go ufficiale: ecco le principali novità

Oggi il colosso americano ha presentato la versione Android 11 Go, che secondo quanto dichiarato da Google funziona al meglio su smartphone che hanno al massimo 2GB di ram.

Alcuni i possessori di uno smartphone Android 10 Go avranno inoltre l’aggiornamento alla nuova versione 11 Go, ma al momento non c’è ancora una lista definitiva.

Quali sono le principali novità che Google ha introdotto su Android 11 Go?

Ovviamente le novità sono riprese dal sistema operativo normale, come ad esempio:

le notifiche raggruppate per le app di chat ,

, le nuove impostazioni per le autorizzazioni una tantum dedicate alla fotocamera, microfono e posizione (geo-localizzazione).

Inoltre Google afferma che la versione Go permette di avviare le applicazioni fino al 20% più rapidamente rispetto alla versione precedente e offre un sistema di navigazione basato su gesti Swipe.

Da non dimenticarsi la nuova funzione Safe Folders che consente all’utente di proteggere i propri file sensibili con un PIN di quattro cifre all’interno dell’applicazione Google Files.

La piattaforma Android Go è in netto sviluppo: ad oggi ci sono più di 100 milioni di utenti che la stanno utilizzando in tutto il mondo con i loro dispositivi mobili.

Fonte: Notizia Ufficiale