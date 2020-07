Android 11 imporrà dei requisiti hardware minimi agli smartphone e tablet

Google impedirà ai produttori di smartphone di installare la versione Android 11 sui nuovi dispositivi che non rispetteranno determinati requisiti hardware.

Con l’evolversi e l’avanzamento della beta pubblica di Android 11, sono stati svelati alcuni dettagli provenienti da una copia digitale della “Guida alla configurazione del dispositivo“.

Android 11 imporrà requisiti hardware minimi per i nuovi smartphone e tablet: i dettagli

Secondo la guida ufficiale di Google, tutti i nuovi dispositivi mobili (smartphone, tablet o altro) che vorranno installare la versione completa di Android 11 dovranno avere più di 2GB di ram.

Tutti i nuovi dispositivi che avranno 2 o meno GB di ram, dovranno giocoforza adattarsi ad utilizzare la versione Android 11 Go, ovvero quella ottimizzata per i terminali con poche risorse hardware.

Inoltre viene specificato che i dispositivi con solo 512mb di ram non potranno più utilizzare i Google Mobile Services di ultima generazione.

I cambiamenti in questione saranno imposti da Google a partire dall’inizio del quarto trimestre 2020, quindi quando Android 11 sarà ufficialmente rilasciato ai consumatori.

Ma non preoccupatevi se il vostro smartphone acquistato di recente ha solo 2GB di ram: il requisito per i dispositivi già commercializzati infatti non è valido.

Se quest’ultimi saranno aggiornati riceveranno la versione Android 11 completa e non quella Go.

Di fatto i produttori di smartphone, tablet si dovranno adeguare alle nuove scelte di Google, che sono condivisibili:

mantenere la stessa qualità d’esperienza d’uso anche con dispositivi meno preformanti dal punto di vista hardware con Android Go, sfruttare l’hardware più potente con la versione completa.

