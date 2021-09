Android 12 ONE UI 4.0 la lista dei Samsung Galaxy (smartphone e tablet) aggiornabili

Ecco una prima lista dei dispositivi Samsung Galaxy (Smartphone e tablet) che sono sulla carta idonei a ricevere l’aggiornamento Android 12 con ONE UI 4.0: i dettagli.

Samsung di recente sta aggiornando i propri smartphone e tablet alla versione ONE UI 3.1.1, l’ultima versione basata su Android 11 prima dell’arrivo di Android 12 con interfaccia ONE UI 4.0.

Android 12 con ONE UI 4.0: su quali dispositivi Samsung Galaxy arriverà?

Un buon numero di dispostivi Samsung Galaxy saranno sicuramente idonei a ricevere l’aggiornamento ad Android 12, e anche se al momento mancano comunicati ufficiali cerchiamo di creare una lista dei possibili papabili.

Va inoltre sottolineato che per alcuni dispositivi Galaxy Android 12 sarà l’ultimo aggiornamento del sistema operativo.

La lista che vi stiamo per elencare si basa sulle recenti politiche di aggiornamento di Samsung, che di base prevedono sui dispositivi top di gamma o fascia alta più recenti 3 anni di aggiornamenti del sistema operativo, e 2 anni di aggiornamenti per i dispositivi di fascia media (venduti dal 2019 in poi).

Ricordiamo infine che la lista non è ufficiale, quindi potrebbero esserci variazioni in futuro a seconda dei cambiamenti di politica definiti direttamente da Samsung.

Samsung Galaxy: i tablet e gli smartphone aggiornabili ad Android 12 con ONE UI 4.0. La lista

Serie Galaxy S

Galaxy S21 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S21+ (LTE/5G)

Galaxy S21 (LTE/5G)

Galaxy S20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S20+ (LTE/5G)

Galaxy S20 (LTE/5G)

Galaxy S20 FE (LTE/5G)

Galaxy S10 5G (sarà l’ultimo aggiornamento del sistema operativo Android)

Galaxy S10 (sarà l’ultimo aggiornamento del sistema operativo Android)

Galaxy S10+ (ultimo aggiornamento del sistema operativo Android)

Galaxy S10e (ultimo aggiornamento del sistema operativo Android)

Galaxy S10 Lite

Serie Galaxy Note

Galaxy Note 20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy Note 20 (LTE/5G)

Galaxy Note 10+ (LTE/5G – Ultimo aggiornamento del sistema operativo Android)

Galaxy Note 10 (LTE/5G – Ultimo aggiornamento del sistema operativo Android)

Galaxy Note 10 Lite

Serie Galaxy Z

Galaxy Fold (LTE/5G – Ultimo aggiornamento del sistema operativo Android)

Galaxy Z Fold 2 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy serie A

Galaxy A71 5G

Galaxy A71

Galaxy A51 5G

Galaxy A52

Galaxy A52 5G

Galaxy A52s

Galaxy A72

Galaxy A90 5G (ultimo aggiornamento del sistema operativo Android)

Galaxy A01 (ultimo aggiornamento del sistema operativo Android)

Galaxy A11 (ultimo aggiornamento del sistema operativo Android)

Galaxy A31 (ultimo aggiornamento del sistema operativo Android)

Galaxy A41 (ultimo aggiornamento del sistema operativo Android)

Galaxy A21 (ultimo aggiornamento del sistema operativo Android)

Galaxy A21s (ultimo aggiornamento del sistema operativo Android)

Galaxy A42 5G

Galaxy A02 (ultimo aggiornamento del sistema operativo Android)

Galaxy A02s (ultimo aggiornamento del sistema operativo Android)

Galaxy A03s

Galaxy A12 (ultimo aggiornamento del sistema operativo Android)

Galaxy A32

Galaxy A32 5G

Galassia A22

Galaxy A22 5G

Galaxy serie M

Galaxy M42 5G

Galaxy M12

Galaxy M62

Galaxy M01

Galaxy M02s (ultimo aggiornamento del sistema operativo Android)

Galaxy M02 (ultimo aggiornamento del sistema operativo Android)

Galaxy M21 (ultimo aggiornamento del sistema operativo Android)

Galaxy M21s (ultimo aggiornamento del sistema operativo Android)

Galassia M22

Galaxy M31

Galaxy M31 Prime Edition (ultimo aggiornamento del sistema operativo Android)

Galaxy M32

Galaxy M32 5G

Galaxy M51 (ultimo aggiornamento del sistema operativo Android)

Galaxy M31s (ultimo aggiornamento del sistema operativo Android)

Galaxy serie F

Galaxy F41 (ultimo aggiornamento del sistema operativo Android)

Galaxy F62

Galaxy F02s (ultimo aggiornamento del sistema operativo Android)

Galaxy F12

Serie Galaxy Xcover

Galaxy Xcover Pro (ultimo aggiornamento del sistema operativo Android)

Galaxy Xcover 5

Serie Galaxy Tab (tablet)

Galaxy Tab S7+ (LTE/5G)

Galaxy Tab S7 (LTE/5G)

Galaxy Tab S7 FE

Galaxy Tab S6 5G

Galaxy Tab S6 (ultimo aggiornamento del sistema operativo Android)

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab A 8.4 (ultimo aggiornamento del sistema operativo Android)

Galaxy Tab A7 (ultimo aggiornamento del sistema operativo Android)

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab Active 3 (ultimo aggiornamento del sistema operativo Android)

Vi preghiamo di prendere quest’articolo con il dovuto distacco emotivo, finchè Samsung non presenterà la propria roadmap ufficiale con date e dispositivi.

