Android 12 permetterà di ibernare le App per salvare spazio nella memoria?

Secondo recenti informazioni Android 12 implementerebbe una funzione di ibernazione delle App non utilizzate per liberare spazio nella memoria del dispositivo.

Forse a voi sembrerà che Android 11 sia uscito giusto l’altro ieri, considerato che solo da qualche settimana molti smartphone hanno iniziato ad aggiornarsi a questa versione software.

Ma invece sulla carta mancherebbero giusto alcune settimane prima che Google inizi a rilasciare la prima preview di Android 12 destinata agli sviluppatori.

Android 12 debutterà con una nuova funzionalità: l’ibernazione delle App inutilizzate per salvare memoria?

Da quanto è trapelato proprio oggi, forse Google implementerà una nuova funzionalità nella versione numero 12 del suo sistema operativo mobile: l’ibernazione delle applicazioni inutilizzate.

Questa funzionalità al momento è stata individuata in alcune stringhe di codice, e secondo quanto è trapelato questa è un opzione “che gestisce lo stato di ibernazione delle app: uno stato in cui le app possono entrare perché non vengono utilizzate attivamente e possono essere ottimizzate per l’archiviazione”.

Sfortunatamente non ci sono dettagli precisi su quando questa funzione applica lo stato di ibernazione.

Si può ipotizzare che lo stato di ibernazione venga applicato automaticamente a seconda del grado di utilizzo dell’app da parte dell’utente, o che l’utente sia in grado di attivare manualmente la funzionalità sulle applicazioni selezionate.

Inoltre non si sa come le applicazioni inutilizzate saranno effettivamente ottimizzate a livello di archiviazione per liberare spazio nella memoria dei dispositivi mobili.

Si può presupporre che Google applicherà una forma di compressione dati a livello di APK e delle risorse consumate dalle App (dati interni, cache eccetera)

C’è da dire poi che non si sa se effettivamente Google implementerà questa funzionalità su Android 12, quindi vi consigliamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

