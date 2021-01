Android 12 potrebbe introdurre il gesto del doppio tap posteriore

Secondo recenti rumors con l’arrivo di Android 12 potrebbe essere introdotto ufficialmente il gesto del doppio tap posteriore, ipotizzato su Android 11: i dettagli.

Prima che Google presentasse ufficialmente la versione definitiva di Android 11, nella versione preview destinata agli sviluppatori era comparso un nuovo gesto che alla fine non è stato implementato.

Android 12 potrebbe introdurre ufficialmente il gesto del doppio tap posteriore ipotizzato su Android 11: i dettagli

Stiamo parlando del gesto del doppio tap posteriore (double tap on the back gesture), ovvero la possibilità di eseguire alcune azioni con un doppio tap sulla scocca posteriore.

Nonostante Android 11 non abbia implementato questa funzionalità, sembra che quest’ultima potrebbe effettivamente fare il suo debutto ufficiale con il rilascio di Android 12.

Infatti nel codice sorgente di Android 12 è stato individuato una funzionalità con il nome in codice “Columbus“.

Questo è lo stesso nome della funzionalità doppio tap posteriore che era stato individuato su Android 11 per gli sviluppatori.

Però il Double Tap on the Back Gesture fu scartato su Android 11 perché a volte poteva causare dei gesti accidentali (non voluti) da parte dell’utente.

Invece la funzionalità “Columbus” individuata su Android 12 ha un codice riscritto, del tutto nuovo, che dovrebbe di fatto impedire questi gesti accidentali.

Grazie ai gesti del doppio tap posteriore, gli utenti saranno in grado di:

fare uno screenshot,

accedere all’assistente Google,

aprire le notifiche,

controllare la riproduzione multimediale, aprire il menù delle applicazioni recenti e cosi via.

Comunque non è ancora del tutto chiaro se questa funzionalità sarà disponibile su tutti i dispositivi con sistema operativo Android 12 o sarà una funzionalità unica riservata ai Google Pixel.

Dato che al momento non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo i prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via.