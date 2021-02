Android 12: un primo sguardo all’interfaccia riprogettata con nuove funzionalità

Android 12 è ancora in fase di sviluppo ma alcune anteprime ci svelano le presunte novità in arrivo: per esempio come l’interfaccia sia stata riprogettata in alcune parti per nuove funzionalità.

Siamo certi che Google presenterà la versione Android 12 entro la fine del 2021, magari un po’ in ritardo rispetto agli anni passati a causa dei problemi della pandemia Covid 19.

Prima del rilascio ufficiale saranno disponibili alcune beta disponibili per gli sviluppatori e poi pubbliche anche per gli utenti finali.

Android 12 alcuni dettagli sulla presunta riprogettazione dell’interfaccia con nuove funzionalità

Aspettando le prime versioni scaricabili, oggi sul web sono stati diffusi alcuni screenshot che mostrano come su Android 12 ci sarà un rinnovamento dell’interfaccia per nuove funzionalità.

Nuova funzionalità dedicata alla privacy

Possiamo notare una prima nuova funzionalità dedicata alla privacy: la presenza di due icone per la camera e il microfono.

Queste icone posizionate in alto a destra serviranno per individuare rapidamente quali applicazioni stanno effettivamente utilizzando la camera o il microfono del dispositivo mobile.

Cliccando sulle icone comparirà un Pop Up con i dettagli al riguardo.

L’utente tramite il Pop Up informativo potrà anche disabilitare l’utilizzo della camera o del microfono per una specifica app.

Sembra che questa funzionalità sarà di base su Android 12, quindi verrà installata anche dai produttori terzi e non solo sui Google Pixel.

Impostazioni rapide con design e numero icone rinnovato

Nel pannello delle impostazioni rapide troviamo che le icone non sono fisse ma dovrebbero cambiare forma in base al tipo di attività.

Al momento negli screenshot si nota che sono presenti solo quattro icone nelle impostazioni rapide, il che le rende più grandi e quindi di accesso facilitato.

Nuovi widget su Android 12: quello dedicato alle conversazioni

Sono poi in arrivo nuovi widget, tra cui uno dedicato alle conversazioni che evidenzia i messaggi recenti, le chiamate perse, gli stati delle attività.

I widget dedicati alla conversazioni se saranno impostati nella versione più compatta mostreranno solo un elemento alla volta.

Dal punto di vista dei colori, pensiamo che questi screenshot riprendano solamente un tema generico e non una nuova modalità di visualizzazione chiara.

Ovviamente dato che non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

