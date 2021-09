Android 12 versione Stabile: svelata la data del rilascio ufficiale

Questa dovrebbe essere la data ufficiale del rilascio di Android 12 versione stabile: ecco i dettagli che sono trapelati sul web.

I più attenti sanno che l’ultima versione beta finale di Android 12 è stata rilasciata da Google la scorsa settimana per tutti i beta tester che possiedono uno smartphone abilitato.

Oggi uno dei membri del forum XDA Developer, Mishaal Rahman, ha diffuso la presunta data di rilascio ufficiale per Android 12 versione Stabile e finale.

Secondo quanto si leggerebbe da un documento ufficiale di Google, Android 12 Finale sarà rilasciato in data 4 ottobre 2021.

The Android 12 stable update may be released on October 4, as that's when Google plans to release to AOSP. This tentative release date was also mentioned by a 3PL. pic.twitter.com/PMN802gQj0

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) September 12, 2021