Android 14: alcuni Samsung Galaxy molto popolari non lo riceveranno

L’aggiornamento ad Android 14 non verrà rilasciato su molti smartphone e tablet Samsung Galaxy popolari: ecco la lista dei più importanti dispositivi esclusi.

Samsung come sapete è uno dei migliori, se non il migliore, produttori di smartphone con sistema operativo Android che aggiorna più costantemente e per più tempo i propri dispositivi mobili.

Ma alla fine tutti i dispositivi terminano il loro ciclo commerciale e vengono abbandonati dal produttore.

Android 14 l’aggiornamento non arriverà su molti dispositivi Samsung Galaxy popolari: una lista

Ci sono infatti molti smartphone e tablet Samsung Galaxy che al momento sono ancora molto popolari che non saranno aggiornati ad Android 14.

Infatti alcuni dei meno recenti top di gamma dell’azienda coreana, e soprattutto la fascia medio-bassa, non hanno goduto della nuova politica aggiornamenti di Samsung: 4 aggiornamenti del sistema operativo e 5 anni di supporto sicurezza.

Quindi solamente gli smartphone top di gamma a partire dal 2021 (dalla serie Galaxy S21) e tutti gli smartphone di fascia media in su usciti dal 2022 godono di quattro aggiornamenti del sistema operativo e 5 di sicurezza.

Possiamo quindi fare un elenco dei principali e più famosi smartphone e tablet Galaxy che non riceveranno Android 14 con l’interfaccia ONE UI 6.0:

Galaxy S10 Lite

Galaxy S20 FE

Galaxy S20 / Galaxy S20+ / Galaxy S20 Ultra

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Note 20 / Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Z Flip (LTE/5G)

Galaxy Z Fold 2

Galaxy A22 (LTE/5G)

Galaxy A32 (LTE/5G)

Galaxy A51

Galaxy A71

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab S6 Lite (2020)

Galaxy Tab S7 / Galaxy Tab S7+

Tutti questi smartphone e tablet resteranno ancorati ad Android 13 con interfaccia ONE UI 5.1, ma continueranno a ricevere aggiornamenti di sicurezza per almeno un altro anno, quindi per tutto il 2023 e magari anche per un periodo di 6 mesi nel 2024.

Se possedete quindi uno di questi dispositivi, e per voi rimanere con il sistema operativo mobile di Google aggiornato è un must, tra qualche mese vi consigliamo di guardarvi attorno per uno smartphone più recente.

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su TWITTER, su GOOGLE NEWS, FACEBOOK, Su Telegram per le Offerte e Coupon