Android 14 data di rilascio posticipata? Effetti sui Samsung Galaxy e OnePlus

Fino ad un paio di giorni fa ci si aspettava che Google rilasciasse la versione finale e stabile di Android 14 nei primi giorni di settembre 2023.

Sembra però che la beta pubblica durerà un po’ di più e il lancio ufficiale sarà posticipato ad ottobre 2023.

Android 14 finale arriverà più tardi? Gli effetti sui Samsung Galaxy e sugli OnePLus aggiornabili in futuro

Nuove informazioni affermano che Google ha posticipato il lancio ufficiale e stabile di Android 14 al mese di ottobre 2023, più precisamente il quattro del mese dove ci sarà la presentazione ufficiale anche dei nuovi Pixel 8 e 8 Pro.

Se queste date si riveleranno esatte, Google informerà i produttori di smartphone terzi come Samsung e Oneplus che dovranno posticipare il rilascio della loro versione software basata su Android 14.

Infatti Google non rilascerà nessun aggiornamento a livello di patch di sicurezza per Android 14 fino a che non sarà rilasciato ufficialmente il 4 ottobre 2023.

L’azienda che potrebbe subire più ripercussioni sarebbe OnePlus, perché quest’ultima con un precedente comunicato ufficiale aveva indicato il lancio della OxygenOS 14 il 25 settembre 2023.

Considerato che la versione finale del software di Google sarà rilasciato solo il 4 ottobre 2023, OnePlus probabilmente dovrà posticipare il lancio della OxygenOS 14 qualche giorno dopo.

Invece per quanto riguarda i dispositivi Samsung Galaxy, non abbiamo ancora una data su quando effettivamente l’azienda coreana rilascerà la ONE UI 6.0 basata su Android 14.

Sappiamo però che Samsung ha già attivato alcune beta pubbliche della ONE UI 6.0, e il posticipo ufficiale da parte di Google sicuramente impatterà anche sulla durata di quest’ultime.

Di fatto ci si aspetta che il rilascio ufficiale della ONE UI 6.0 finale per gli smartphone e i tablet Galaxy più recente sarà posticipata anche questa di circa un mesetto.

Ovviamente non ci sono ancora informazioni ufficiali da parte di Google e di questi produttori terzi, quindi prendete tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

