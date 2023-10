Android 14 è ufficiale: aggiornamento partito sui Google Pixel

La versione finale e stabile di Android 14 è stata ufficializzata ed ha iniziato la diffusione sui Google Pixel: ecco le principali novità.

Dopo un periodo di beta testing iniziato da febbraio 2023, oggi 4 ottobre 2023 Google ha finalmente rilasciato ufficialmente la versione stabile di Android 14.

Il nuovo sistema operativo ha già iniziato a diffondersi sui Google Pixel, ma anche su alcuni smartphone Xiaomi.

Android 14 ufficiale: le principali novità della nuova versione del sistema operativo mobile

Al momento sappiamo che se possedete uno smartphone Pixel 4A 5G e successivi sarete tra i primi a provare la nuova versione software, ma presto (Xiaomi ha già iniziato) anche gli altri produttori di smartphone inizieranno a rilasciare le loro versioni finali.

Personalizzazione

Va detto che con l’arrivo di Android 14 Google ha rilasciato alcune funzionalità di personalizzazione che al momento sono esclusive per i nuovi Pixel 8 e 8 Pro.

Si tratta degli sfondi generati con l’intelligenza artificiale: si possono combinare più aspetti per creare di fatto sfondi unici a seconda dei propri gusti.

Gli utenti (tutti) adesso possono anche modificare l’aspetto della schermata di blocco con diversi stili di carattere, tavolozze di colori e scorciatoie per widget.

Ad esempio potete inserire il widget del meteo, della scansione dei codici QR, dell’app Google Home per accedere più velocemente a queste funzioni.

I widget possono adattarsi al contesto del momento o a seconda del tuo stile: ad esempio sta per arrivare un forte temporale, lo smartphone evidenzierà il widget del meteo.

Nuovi standard (immagini e audio)

Tra le altre importanti novità di Android 14 va sottolineato il supporto per le immagini HDR con la nuova funzione Ultra HDR, che può migliorare la qualità visiva di quest’ultime.

Adesso viene supportato nativamente pure l’audio spaziale ed è presente un nuovo lettore multimediale.

E’ stato migliorata anche la funzionalità copia e incolla su cross-device (dispositivi diversi anche con sistema operativo diverso, come ad esempio Windows).

Privacy e sicurezza

Migliorata la sezione Privacy e sicurezza con la nuova Health Connect integrata in Android 14: quest’ultima archivia e crittografa tutti i dati sanitari personali presenti sul tuo dispositivo.

La nuova versione inoltre informerà l’utente, tramite notifica, tutte le volte che un applicazione vorrà condividere i dati sulla posizione con terze parti, con la possibilità di rifiutare.

Viene ottimizzato e introdotto il supporto nativo alla nuova funzione per la passkey con supporto per l’autenticazione tramite impronta digitale in app di terze parti, c’è adesso pure un’opzione aggiornata per la schermata di blocco PIN a 6 cifre.

Accessibilità

Migliorata pure l’accessibilità con vari accorgimenti introdotto con Android 14:

un ingrandimento migliorato variabile con la funzione pizzica per ingrandire

possibilità di cambiare la dimensione del carattere dal menu delle impostazioni rapide con ridimensionamento non lineare per una leggibilità più semplice

aggiunta la configurazione dedicata dell’apparecchio acustico e più opzioni per indirizzare l’audio a varie uscite

