Android 14 implementerà un nuovo livello di sicurezza per chiamate e SMS

Google ha svelato una nuova funzionalità avanzata di sicurezza per le chiamate telefoniche e gli SMS supportata a partire da Android 14.

Google ha svelato che con la prossima versione software Android 14 ci sarà una nuova funzione che aumenterà il livello di sicurezza per gli utenti, “la prima del suo genere”.

Android 14 aumenterà il livello di sicurezza degli utenti durante le chiamate telefoniche e l’invio e ricezione di SMS

A distanza di poco tempo dal rilascio ufficiale della versione Android 14, Google sul proprio blog ufficiale ha comunicato che gli utenti riceveranno un nuovo interruttore chiamato “Richiedi crittografia”.

Di fatto questa funzione di crittografia sarà implementata nelle chiamate telefoniche e gli SMS.

Al momento gli utenti non sanno se effettivamente le loro chiamate e gli SMS sono adeguatamente crittografati, quindi soggetti ad eventuali attacchi da persone malintenzionate.

Google infatti a partire da Android 12 ha introdotto l’opzione per disattivare le connessioni 2G non sicure, ma con l’arrivo di Android 14 l’azienda americana vuole portare la sicurezza del cellulare ad un altro livello, e combattere la scarsa connettività tramite nuovi standard di crittografia per telefonate e messaggi.

Considerato che molti operatori telefonici utilizzano ancora cifrari nulli, soprattutto per effettuare test di linea e debugs, grazie al nuovo interruttore di sicurezza cellulare su Android 14, chiamato “Richiedi crittografia”, il telefono rifiuterà queste connessioni di cifratura nulle.

Secondo quanto affermato dall’azienda americana, “La crittografia è più sicura, ma potresti non essere in grado di connetterti in alcune posizioni. Per le chiamate di emergenza, la crittografia non è mai richiesta”.

Quindi grazie a questa crittografia sarà molto più difficile l’intercettazione delle chiamate e degli SMS, e verrà disattivata la connessione 2G inutilizzata.

C’è da dire che non si sa se tale nuova funzionalità arriverà anche sui dispositivi usciti prima dell’annuncio di Android 14, considerato che necessita di una modifica tecnica all’hardware dedicato.

La stessa Google afferma infatti “Ci aspettiamo che questa nuova funzionalità di sicurezza della connettività sia disponibile in più dispositivi nei prossimi anni poiché verrà adottata dagli OEM Android”.

In poche parole la base software di implementazione sarà presente a partire da Android 14, ma dipenderà dai produttori terzi l’adeguamento dell’hardware necessario per implementarla.

Fonte: Notizia ufficiale Google

