Android 14: la registrazione dello schermo rispetterà di più la privacy

La versione Android 14 permetterà di registrare lo schermo rispettando maggiormente la privacy degli utenti: ecco le novità in arrivo.

Google sta continuando a lavorare sull’ultima versione del suo sistema operativo mobile, Android 14, che dopo la fase Beta 1 al momento si è assestato sulla Beta 2 disponibile per produttori e sviluppatori.

Tra le novità che vedremo su Android 14, una riguarda la funzionalità della registrazione dello schermo.

Al momento nella versione stabile di Android 13 Stock, quindi non personalizzata da produttori terzi, la funzionalità di registrazione dello schermo permette solo di disattivare la registrazione del suono e nascondere i tocchi.

Con la nuova versione della registrazione dello schermo su Android 14, l’utente sarà in grado di limitare la registrazione a una singola applicazione o di nascondere le informazioni sensibili, come ad esempio le notifiche durante la registrazione.

Possiamo già vedere come funziona la nuova versione in un video ripreso su uno smartphone con la versione Beta 2 di Android 14:

Hands-on: I finally got this fully working, so here's a full demo of Android 14's new partial screen recording feature.

This feature lets you record a single app without any System UI elements or notifications appearing in the video!

(Resulting video in the follow-up reply.) pic.twitter.com/T7cCFJK13N

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) May 19, 2023