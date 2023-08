Android 14 sarà l’ultimo aggiornamento per questi popolari Samsung Galaxy

Per questi popolari smartphone e tablet Samsung Galaxy Android 14 sarà l’ultimo importante aggiornamento del sistema operativo: facciamo un elenco.

Nonostante Samsung sia il produttore terzo di smartphone Android ad avere sulla carta il miglior supporto a livello software, sia in durata che numero di aggiornamenti, alla fine il supporto deve prima o poi terminare.

Smartphone e tablet Samsung Galaxy che riceveranno l’ultimo aggiornamento OS ovvero Android 14

Quest’anno ci sono infatti una serie di smartphone e tablet Samsung Galaxy piuttosto popolari che riceveranno l’ultimo aggiornamento importante del sistema operativo, ovvero Android 14.

Si tratta di dispositivi che facevano parte della precedente politica di aggiornamenti di Samsung (2020) e non quella attuale, ovvero 4 anni di aggiornamenti del sistema operativo e 5 anni di supporto software (bugs e sicurezza).

Questo dispositivi elencati infatti godono “solo” di 3 anni di aggiornamenti del sistema operativo e 4 anni di aggiornamenti software (bugs e sicurezza).

Sono tutti smartphone e tablet che essendo usciti con Android 11 si potranno aggiornare fino ad Android 14 (3 anni di supporto OS):

Galaxy A52 (uscito a marzo 2021)

(uscito a marzo 2021) Galaxy A52s 5G (uscito a settembre 2021)

(uscito a settembre 2021) Galaxy A52 5G (uscito a marzo 2021)

(uscito a marzo 2021) Galaxy A72 (uscito a marzo 2021

(uscito a marzo 2021 Galaxy Tab S7 FE (uscito a giugno 2021)

Va sottolineato che nella lista non vengono elencati dispositivi “minori” che non sono ritenuti popolari, e hanno politiche di aggiornamenti per dispositivi di fascia bassa.

Di fatto se possedete uno di questi smartphone nel 2024 probabilmente riceverete l’aggiornamento ad Android 14 e forse una o due nuove versioni dell’interfaccia ONE UI.

Dopo Android 14 gli smartphone e i tablet in questione continueranno solamente a ricevere gli aggiornamenti di sicurezza e bugs fix per un altro anno, quindi fino alla prima o seconda metà del 2025 (varierà da dispositivo a dispositivo).

Per quanto riguarda le tempistiche degli aggiornamenti di sicurezza probabilmente da metà 2024 quest’ultimi potrebbero passare da trimestrali a semestrali, in linea con le politiche di aggiornamento di Samsung.

Quindi in conclusione se non avete particolari esigenze dal punto di vista delle prestazioni, qualità fotografica etc, tutti questi dispositivi lato software rimarranno ben coperti per almeno un altro paio di anni.

Fonte: Via

