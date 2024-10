Android 15 disponibile sui Google Pixel: i modelli coinvolti

L’aggiornamento alla versione software Android 15 è disponibile sui modelli compatibili della serie Google Pixel: ecco i dettagli che dovete conoscere.

Con un’attesa leggermente superiore alle aspettative finalmente Google ha iniziato a rilasciare la versione finale di Android 15 per i propri smartphone top di gamma.

C’è stato di fatto un dilazionamento sul rilascio finale considerato che Android 15 non è uscito direttamente con i Pixel 9 ma è disponibile solo da oggi tramite un aggiornamento OTA.

Android 15 l’aggiornamento è partito sui Google Pixel 9: gli smartphone coinvolti e le principali novità

L’aggiornamento ad Android 15 coinvolge una serie di dispositivi Pixel, compresi tablet e smartphone pieghevoli.

Ecco la lista dei dispositivi che possono essere aggiornati:

Pixel 6

Pixel 6 Pro

Pixel 6a

Pixel 7

Pixel 7 Pro

Pixel 7a

Pixel Tablet

Pixel Fold

Pixel 8

Pixel 8 Pro

Pixel 8a

Pixel 9

Pixel 9 Pro

Pixel 9 Pro XL

Pixel 9 Pro Fold

Le novità introdotte da Android 15: le funzionalità aggiunte

Dal punto di vista delle novità è stato introdotto il così detto “spazio privato” che consente agli utenti di bloccare l’accesso alle app con dati più sensibili tramite un ulteriore autenticazione d’accesso.

Le applicazioni che fanno parte dello “spazio privato” non saranno visibili sullo smartphone nel cassetto delle app, nelle app recenti, nelle notifiche e nelle impostazioni: l’utente le potrà vedere solo tramite una seconda autenticazione.

Google con Android 15 punta a migliorare l’esperienza d’uso di dispositivi con grande display come Tablet e smartphone pieghevoli.

Ad esempio su quest’ultimi è possibile bloccare e abilitare la barra delle applicazioni in modo da avere un accesso rapido alle app e alle coppie di app più utilizzate.

Per la sicurezza è stata introdotta pure la funzionalità “Theft Detection Lock”: questa funzionalità permetterà agli utenti di bloccare automaticamente il telefono per impedire che le informazioni personali vengano divulgate in caso di furto.

Theft Detection Lock sfrutta i sensori e l’intelligenza artificiale dello smartphone per rilevare i movimenti associati al furto come lo scorrimento impulsivo o la corsa.

Sempre per la sicurezza è stata introdotta pure la funzionalità “Blocco da remoto” che consente all’utente di bloccare il telefono da un altro dispositivo tramite il proprio numero di telefono, anche se la funzione Trova i miei dispositivi è stata disattivata.

A queste funzionalità si possono aggiungere le novità annunciate da Google per il mese di ottobre 2024, come ad esempio l’utilizzo di Google Gemini a mani libere su Pixel Buds Pro, Pro 2 e auricolari Pixel Buds A-series.

Lato fotocamera gli smartphone Google Pixel più recenti (dalla serie 8 in poi) ottengono le nuove funzionalità come:

la modalità Night Sight e Astrophotography migliorate

la modalità di fotografia e registrazione video subacquea

Non vanno dimenticate altre funzionalità come:

Audio Magic Eraser che aiuterà a isolare i suoni durante le registrazioni video

che aiuterà a isolare i suoni durante le registrazioni video l’app Pixel Weather sta ottenendo un rilevatore di polline

l’app termometro su Pixel 8 Pro che adesso supporta il mirino della fotocamera

