Android 16 migliorerà la funzione antifurto su tutti gli smartphone

Android 16 porterà una nuova funzionalità antifurto sui telefoni che al momento non sono prodotti da Google e Samsung: ecco di che cosa si tratta.

Sugli smartphone della serie Google Pixel con il Feature Drop di dicembre 2024,e sugli smartphone Samsung aggiornati alla ONE UI 7 basata su Android 15, è stata introdotta una funzionalità del sistema operativo chiamata “Identity Check”.

Questa funzionalità però con l’arrivo di Android 16 sarà disponibile per tutti i produttori non Samsung e Google, perché integrata direttamente nel sistema operativo di ultima generazione.

Android 16 poterà la funzione di sicurezza anti furto “Identity Check” su tutti gli smartphone: i dettagli

Come funziona “Identity Check” e quali sono i vantaggi della futura implementazione su Android 16?

Attivando la funzione “Identiy Check” lo smartphone chiederà i dati biometrici all’utente prima di poter modificare qualsiasi tipo di dati contenuti sullo smartphone che sono considerati come critici.

Ad esempio il check di controllo si applica quando vogliamo accedere a password salvate o altri dati personali sensibili.

Di fatto questa funzione di sicurezza non consente di utilizzare il PIN o la password impostata dall’utente come fallback: l’utente deve giocoforza utilizzare i dati biometrici.

In questo modo se un malintenzionato vi ruba lo smartphone non potrà accedere alle vostre informazioni di sicurezza critiche, a meno che non vi obblighi a fornire anche un’autenticazione biometrica, come l’impronta digitale, ma in questo caso il reato si trasformerebbe in sequestro di persona.

I tempi di attesa per questa funzionalità non saranno particolarmente lunghi, dato che Google dovrebbe annunciare in anticipo Android 16 quest’anno, e giocoforza anche i produttori terzi aggiorneranno i loro dispositivi prima del previsto.

Fonte: Via

SEGUIMI SU GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon, sono pure su Flipboard