Android Auto 10: le novità dell’aggiornamento per l’Assistente Google

La nuova versione 10 di Android Auto porta il nuovo design dell’Assistente Google: ecco di che cosa si tratta.

Finalmente Google ha deciso di aggiornare Android Auto, forse uno dei software che riceve novità più lentamente nel panorama delle applicazioni native dedicate al sistema operativo mobile dell’azienda americana.

La novità principale riguarda l’assistente Google.

Android Auto versione 10: ecco le novità che riguardano l’assistente Google

La nuova versione 10 di fatto migliora il design dell’interfaccia destinata all’assistente Google, offrendo un design con colori più luminosi e distintivi quando si utilizza l’assistente tramite comandi vocali.

Non si tratta di una novità assoluta, dato che tale design aveva già fatto il suo debutto con la serie degli smartphone Pixel 4 ed è stato rilasciato negli ultimi due anni anche su tutti gli altri smartphone terzi che usano android stock.

Oggi tale soluzione di fatto sbarca anche su Android Auto.

Il cambiamento lo possiamo notare in questa foto:

In precedenza l’assistente Google appariva nell’angolo in basso a sinistra dello schermo, mentre il logo del comando vocale e il testo del comando apparivano sotto forma di testo in un prompt di colore grigio sopra la barra inferiore.

Ora, il registro dell’Assistente Google è stato spostato accanto al pulsante “Tutte le app”, e il testo del comando vocale viene visualizzato in un messaggio pop-up in basso, appena sopra la barra delle applicazioni.

Questo cambiamento dovrebbe aiutare gli automobilisti ad avere un quadro più chiaro di che cosa sta avvenendo a schermo, quindi distogliere meno l’attenzione anche durante la guida.

Se quindi utilizzate Android Auto sulla vostra automobile, vi consigliamo di verificare la presenza dell’aggiornamento sul vostro smartphone.

