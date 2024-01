Android Auto novità CES 2024: Browser Chrome, nuove funzioni Maps, chiavi digitali

Android Auto si aggiorna: supporto al browser Chrome, su Maps la nuova pianificazione viaggio e per le macchine elettriche l’indicazione del consumo batteria, chiavi digitali.

Durante il CES 2024 Google ha presentato le novità introdotte su software Android Auto, alcune delle quali saranno disponibili solo per determinati modelli elettrici.

Partiamo con la novità che riguarda le macchine elettriche: al momento i modelli supportati sono la Ford Mustang Mach-E e la Ford F-150 Lightning, che possono condividere informazioni sulla batteria in tempo reale con Google Maps.

Questo permetterà a Google Maps su Android Auto di calcolare i consumi della batteria della macchina elettrica e quindi di stabilire, con buona precisione, il livello della batteria all’arrivo della destinazione, suggerire soste di ricarica lungo il percorso e stimare il tempo necessario per la ricarica della batteria.

Questa funzionalità ovviamente coinvolgerà un numero crescente di macchine e produttori nel corso della prossime settimane.

Altra novità di Google Maps sarà la possibilità di pianificare un viaggio e inviarlo direttamente all’auto anche da remoto prima della partenza.

Google ha poi finalmente integrato il browser Chrome su Android Auto, al momento disponibile solo sulle macchine Volvo e Polestar in versione Beta.

Il Browser Chrome comunque sarà disponibile anche su altri modelli e produttori di macchine durante il corso del 2024, e in futuro.

Oltre a questo ci sarà il supporto all’intrattenimento con nuove applicazioni come PBS Kids e Crunchyroll, oltre all’app per il meteo The Weather Channel, tutte disponibili in test su auto selezionate con Google integrato.

Ovviamente si potrà navigare sul web e visualizzare le applicazioni di intrattenimento su schermo solo se l’auto è ferma, per ovvi motivi di sicurezza.

Android Auto adesso supporta pure la funzionalità per le chiavi digitali, che permettono di chiudere, aprire e avviare la propria auto senza utilizzo di una chiave fisica.

Questo supporto verrà presto implementato per “auto Volvo selezionate” e per altri marchi in futuro.

Fonte: Notizia ufficiale Google

