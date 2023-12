Android Auto permetterà di riassumere i messaggi con l’IA?

Android Auto in futuro permetterà agli utenti di riassumere i messaggi ricevuti grazie all’assistente Google che sfrutterà l’intelligenza artificiale: i dettagli.

Sembra che Google stia lavorando ad una nuova funzionalità su Android Auto, funzionalità che sfrutterà l’intelligenza artificiale.

Stiamo parlando di una funzione di riepilogo/riassunto dei messaggi ricevuti tramite l’assistente Google.

Android Auto permetterà di riassume i messaggi tramite l’assistente Google e l’intelligenza artificiale

I ragazzi del sito 9To5Google decompilando l’applicazione Google versione 14.52 hanno individuato comandi di codice che confermerebbero l’arrivo in futuro di tale funzionalità.

Grazie al fatto che l’assistente Google potrà riassumere i messaggi da Android Auto, i guidatori/utenti potrebbero ricevere meno notifiche o distrazioni dalle conversazioni di chat o gruppo che stanno seguendo durante la guida.

Google afferma che l’intelligenza artificiale non essendo ancora perfetta potrebbe fare degli errori, quindi gli utenti a loro discrezione potranno attivare o disattivare la funzionalità di riassunto.

Dato che al momento questa nuova funzionalità è stata individuata in una applicazione Google ancora in fase di sperimentazione a livello beta, e a numero ridotto di beta tester, non sappiamo ancora quando sarà rilasciata nella versione finale di Android Auto.

I tempi di attesa di solito sono di alcune settimane se il beta testing ha raggiungo un livello già avanzato, o di qualche mese nel caso in cui i beta tester stanno testando le prime versioni software.

Vedremo se in futuro ci saranno maggiori delucidazioni in merito.

