Android e Wear OS novità Google settembre 2024: funzionalità aggiunte

Google ha annunciato quattro nuove funzionalità di settembre 2024 che verranno implementavate tra il sistema operativo Android e Wear OS: ecco i dettagli.

Come sappiamo, se non lo sapete ve lo diciamo noi, periodicamente Google rilascia alcune nuove funzionalità per il proprio sistema operativo mobile Android, e a volte anche per Wear OS dedicato agli smartwatch.

A settembre 2024 ci sono tre nuove funzionalità che prima arriveranno sui Google Pixel di ultima generazione (e poi su altri smartphone di terzi), e una che è dedicata agli smartwatch.

Android e WearOS le quattro novità di Google per settembre 2024: le funzionalità aggiunte

La prima novità riguarda la funzione TalkBack, il lettore di screen dedicato ad Android che sfrutta le capacità dell’intelligenza artificiale Gemini.

Adesso TalkBack su smartphone permetterà agli utenti di poter ascoltare descrizioni audio dettagliate delle immagini, indipendentemente quest’ultime si trovino in galleria, su siti web, social network o in messaggi di testo.

Altra novità riguarda la funzione Circle to Search che adesso permette all’utente di identificare quale canzone viene riprodotta vicino a lui (suoni esterni ambientali) o direttamente sul telefono.

Come terza nuova funzionalità, adesso l’utente può ascoltare il contenuto delle pagine in Chrome, indipendentemente dal loro contenuto: si può scegliere la velocità di lettura, il tipo di voce e ovviamente la lingua.

Infine come quarta funzionalità, questa però dedicata agli smartwatch con Wear OS, adesso è abilitata la funzione Google Maps Offline.

Di fatto lo smartwatch può accedere può accedere alle mappe offline che l’utente ha scaricato sul telefono e sfruttarle anche senza connettività internet.

Sono state aggiunte anche due scorciatoie di funzioni rapide: una consente all’utente di cercare destinazioni con la voce quando si è online, la seconda consente di visualizzare la posizione sulla mappa con un tocco sul quadrante dell’orologio.

