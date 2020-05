Android TV adesso può riprodurre l’audio trasmesso in Cast in background

Android TV adesso grazie ad un aggiornamento di Google Chromecast Build-in può riprodurre l’audio in cast lasciandolo in background: ecco i dettagli.

Per chi non lo sapesse, Android TV è un sistema operativo che si basa su Android, ma è ottimizzato per funzionare al meglio sulle TV che hanno un grande display e utilizzano il telecomando per muoversi nelle varie opzioni.

Di fatto tutte le applicazioni disponibili su questo sistema operativo per TV hanno spesso un interfaccia diversa rispetto a quella delle App installate su uno smartphone o un tablet.

Google aggiorna la Chromecast Built-in su Android TV: l’audio trasmesso in cast può rimanere attivo in background

Una delle interessanti caratteristiche di Android TV è quella di implementare nativamente la funzionalità Chromecast Built-in, ovvero la possibilità di trasmettere video, immagini e audio direttamente alla TV da un dispositivo esterno compatibile.

Pare che da oggi l’applicazione Chromecast Built-in abbia iniziato ad aggiornarsi sui dispositivi con Android TV.

Il nuovo aggiornamento permetterebbe una nuova e interessante funzionalità: l’utente può trasmettere l’audio in cast e mantenerlo attivo in Background.

L’utente dovrà ad esempio aprire una specifica applicazione che supporta nativamente il Cast, Spotify o Youtube Music per esempio, e trasmettere il segnale alla TV.

La trasmissione in background verrà notificata all’utente, saranno presenti i comandi base, le informazioni come la copertina dell’album, il nome dell’artista e il titolo della canzone.

L’audio continuerà a essere trasmesso in background alla vostra TV finché non deciderete di terminarlo attraverso il comando Stop.

E anche possibile aprire l’applicazione che la vostra Android TV sta utilizzando per riprodurre l’audio.

Al momento questa novità è attiva sulla grande maggioranza delle applicazioni multimediali che streammano audio-musica.

Non sappiamo se l’aggiornamento alla Chromecast Built-in abbia già raggiunto tutti i Box o le Smart TV con Android TV: vi consigliamo di provare sulla vostra TV.

Fonte: Via