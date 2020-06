Apex Legends mobile arriverà entro la fine dell’anno sugli smartphone Android e iPhone

Arrivano le prime conferme ufficiali che il famoso gioco Apex Legends sarà disponibile nella sua versione mobile sugli smartphone Android e Apple iOS entro la fine di quest’anno.

Anche se al momento non c’è ancora una data ufficiale, sembra che il famoso gioco Battle Royale Apex Lengends, disponibile al momento solo su PC e Console, avrà la sua versione mobile.

Apex Legends farà capolino sugli smartphone Android e Apple iPhone entro la fine dell’anno?

Sembra infatti che durante una chiamata di lavoro da parte di un investitore all’amministratore delegato di EA Andrew Wilson sia stata rilasciata quest’affermazione:

“We have [Plants vs. Zombies 3] in soft-launch [and] we’ve talked about having Apex Legends in soft launch by the end of this year.”

Di fatto EA Games punta nel rendere disponibile il suo Battle Royale su tutte le piattaforme possibili, comprese quelle mobili con Android e Apple iOS, entro la fine del 2020.

La data è generica, e tutto dipenderà dal fatto se ci saranno o meno gravi intoppi nello sviluppo del gioco.

I successi dei Battle Royale sui dispositivi mobili come Fortnite e PUBG, hanno sicuramente spinto la Software House a rilasciare Apex Legends anche per smartphone e Apple iOS nel più breve tempo possibile.

Infatti al momento non ci sono molti titoli di questo genere su Android e iOS, e per questo EA vuole sfruttare la situazione per ottenere la sua quota di mercato e ottenere profitti.

Fonte: Via