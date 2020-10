App Immuni con TIM non si consumano i GIGA della propria tariffa

TIM ha ufficializzato che tutti i suoi clienti potranno utilizzare l’APP Immuni senza consumare i Giga della propria offerta tariffaria: i dettagli.

Segnaliamo a tutti i clienti TIM che da oggi lo storico operatore italiano ha iniziato a diffondere tramite SMS la propria informativa riguardante l’uso dell’App Immuni.

TIM promuove la diffusione dell’App Immuni: non consuma i Giga della propria tariffa

Questo è il messaggio ufficiale rilasciato tramite SMS: “Tim è vicina a te e alle famiglie nella battaglia al coronavirus. Con TIM utilizzi l’app Immuni senza consumare i giga della tua offerta dati. Per info on.tim.it/immuni”.

L’iniziativa in questione è valida per tutti i clienti che hanno un attiva un offerta tariffaria che comprende o non comprende GIGA da consumare ogni mese.

L’App Immuni per funzionare infatti richiede una connessione dati attiva.

Comunque l’unica richiesta minima per attivare questo servizio gratuito è che le sim telefoniche utilizzate abbiano un credito residuo superiore a zero.

TIM in questa maniera vuole spronare i propri clienti ad installare, sia su Android che Apple iOS, l’App Immuni per contrastare meglio la diffusione del Corona Virus nel nostro paese.

Ovviamente il sistema di rilevazione di un eventuale esposizione al virus sarà più efficiente con l’aumentare delle persone con l’app istallata sul proprio telefono.

Infatti l’App è stata creata per inviare e ricevere in maniera anonima, protegge la vostra privacy con la crittografia, informazioni dei soggetti positivi al virus.

Le informazioni vengono salvate su server Italiani gestiti dalla pubblica amministrazione.

I server in questione forniranno un servizio di controllo e di allerta, tramite un notifica, di un eventuale esposizione dell’utente con un presunto soggetto positivo al Corona Virus.

Potete scaricare l’App Immuni da questi LINK (store ufficiali) per Android o Apple iOS.

Fonte: Via