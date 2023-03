Apple Pay Later, arriva il finanziamento di Apple per i pagamenti online!

Apple ha annunciato oggi che inizierà ad invitare “utenti selezionati casualmente” a utilizzare una versione di anteprima di Apple Pay Later tramite l’app Wallet e una email inviata al loro ID Apple.

Secondo Apple, Apple Pay Later verrà esteso a tutti gli utenti iPhone idonei negli Stati Uniti nei “prossimi mesi”.

Apple Pay Later è disponibile negli Stati Uniti e richiede iOS 16.4 e iPadOS 16.4.

Annunciato al WWDC 2022 lo scorso giugno, consiste in una opzione di finanziamento “compra ora, paga dopo” che consente ai clienti idonei negli Stati Uniti di suddividere un acquisto effettuato con Apple Pay in quattro pagamenti uguali nel corso di sei settimane, senza interessi o spese da pagare.

L’opzione di finanziamento “compra ora, paga dopo” rappresenta una scelta sempre più popolare per gli acquirenti in tutto il mondo, offrendo maggiore flessibilità e comodità. Apple Pay Later sembra posizionarsi come una scelta sempre più allettante per i clienti che utilizzano Apple Pay, offrendo la possibilità di effettuare acquisti online e in-app in modo rapido e facile, senza preoccuparsi del pagamento immediato.

Gli utenti possono richiedere prestiti Apple Pay Later da $50 a $1.000, e il processo di richiesta di prestito avviene direttamente nell’app Wallet di Apple, senza impatto sul credito dell’utente. Dopo l’approvazione dell’utente, Apple Pay Later sarà disponibile come opzione quando si seleziona Apple Pay al momento del checkout sui siti web e nelle app.

Apple Pay Later rappresenta una interessante novità nel panorama dei pagamenti digitali, offrendo ai clienti un’alternativa comoda e flessibile per effettuare acquisti online e in-app. La possibilità di suddividere i pagamenti in quattro rate uguali nel corso di sei settimane, senza interessi o spese da pagare, potrebbe rappresentare un’opzione di grande appeal per i clienti che desiderano maggiore flessibilità e controllo sui propri acquisti.

L’espansione di Apple Pay Later a tutti gli utenti iPhone idonei negli Stati Uniti nei “prossimi mesi” è un’ottima notizia per i fan di Apple Pay che stanno aspettando con ansia questa nuova funzionalità. Sarà interessante vedere come questa nuova opzione di finanziamento si svilupperà e se verrà estesa ad altri mercati in futuro.