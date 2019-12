Arriva Android 10 per Samsung Galaxy M20 e Galaxy M30

Android 10 per i dispositivi Galaxy M20 e Galaxy M30 è in roll-out a partire dall’India, ecco gli ultimi aggiornamenti sul programma di distribuzione di Samsung del nuovo sistema operativo accompagnato dall’interfaccia One UI 2.0

A fine Novembre Samsung ha divulgato la tabella di marcia con le date di rilascio relativa agli aggiornamenti stabili da distribuire alla sua linea, a partire dagli ultimi arrivati della serie Galaxy S10, ma senza menzionare la linea della serie M che oggi diventa protagonista dell’aggiornamento ad Android 10.

Disponibile Android 10 per Galaxy M20 e Galaxy M30

Oggi l’aggiornamento giunge ai dispositivi Galaxy M20 e Galaxy M30 a partire dall’India e a breve verrà esteso ad altri paesi, la previsione è di vedere l’update completato entro fine Gennaio 2020.

Il corposo aggiornamento del sistema operativo con la fiammante One UI 2.0 arriva sui primi due dispositivi ritenuti di fascia economica lasciando indietro alcuni top di gamma come il Note 10 che è ancora in fase di attesa.

Gli aggiornamenti portano il numero di versione M205FDDU3CSL4 e M305FDDU3CSL4 ed introducono tutte le funzionalità di Android 10 insieme alle modifiche dell’interfaccia utente One UI 2.0 e agli aggiornamenti di sicurezza di dicembre 2019

Come anticipato il primo aggiornamento è stato segnalato dagli utenti in India ma nulla toglie il fatto che Samsung abbia intenzione di estendere a breve l’aggiornamento verso altri paesi, ipotesi plausibile visto il netto cambiamento di rotta che si discosta dalla road-map ufficiale e che potrebbe riservare alcune sorprese come quella di oggi.

Per chi fosse interessato è possibile eseguire il download dell’aggiornamento firmware dai link di seguito:

One UI 2.0 based on Android 10 for the Galaxy M20

One UI 2.0 based on Android 10 for the Galaxy M30

Fonte: XDA