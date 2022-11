Asus Rog Phone 6 Pro: Gaming ma con tanta delicatezza! Il video resistenza

Lo smartphone da Gaming Asus Rog Phone 6 Pro non fa proprio una bella figura in un video di resistenza: si piega e si spezza!

La tradizione degli smartphone Asus Rog Phone che si spezzano continua.

Il noto Youtuber JerryRigEverything dopo aver di fatto spezzato il Rog Phone 5 Pro, nel suo ultimo test di resistenza ha notato che pure il nuovo Asus Rog Phone 6 Pro non ha di fatto migliorato la propria resistenza.

Asus Rog Phone 6 Pro è uno smartphone da Gaming, ma tenetelo con delicatezza! Il video test resistenza.

Potete vedere il video nella sua integrità da qua:

Come potete notare il test di resistenza parte con il classico controllo su probabili graffi e urti.

Il display e la scocca posteriore sono protetti da Gorilla Glass Victus che offre una protezione di livello 6/7 su 10, quindi nella media di tutti gli smartphone top di gamma.

Le fotocamere posteriori difficilmente si graffieranno, anche loro grazie al vetro protettivo di qualità.

Attenzione maggiormente ai bordi laterali in allumino: la vernice di quest’ultimi si può graffiare molto più facilmente.

I pulsanti sono rimovibili, quindi magari potete anche effettuare una manutenzione per la pulizia di quest’ultimi.

Il test del fuoco ormai è un classico per i display Amoled: il pannello resiste per circa 30 secondi prima di bruciare i pixel e non tornare più come prima.

Rimane infatti un alone nero dove è stata applicata la fiamma.

Infine il fattaccio: il Rog Phone 6 Pro soffre moltissimo durante il test della piegatura fino a spezzarsi al primo tentativo.

Va da sottolineare però che il Display non si spezza ma si piega solamente: risulta però non più utilizzabile.

Ovviamente i test dello Youtuber sono estremi, ma vi ricordiamo che ci sono diversi smartphone che hanno retto al test della piegatura senza problemi.