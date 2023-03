Asus ROG Phone 7 Benchmark AnTuTu svelato prima dell’annuncio

Primo Benchmark AnTuTu per il prossimo smartphone Android da Gaming Asus ROG Phone 7: sulla carta dovrebbe essere nei top 3 della classifica

Asus presenterà il successore dell’attuale ROG Phone 6 in data 14 aprile 2023 ma in anticipo di un paio di settimane abbiamo già un idea sulle potenzialità hardware di questo smartphone.

Asus ROG Phone 7 primo benchmark su AnTuTu: i dettagli

Infatti l’Asus ROG Phone 7 è stato già individuato nel database del famoso Benchmark AnTuTu, svelando un punteggio molto elevato.

E’ stata testata la variante con 16GB di ram LPDDR5X e 512GB di memoria interna UFS 4.0, mentre il sistema operativo ovviamente è Android 13.

Ebbene il risultato del Benchmark è di 1.346.106 punti ottenuto anche grazie al nuovo e potente chipset Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm.

Si tratta di un punteggio che sulla carta posizionerebbe l’Asus ROG Phone 7 nella prima posizione nella classifica AnTuTu di febbraio 2023.

Infatti nella classifica 2023 al primo posto troviamo l’altro smartphone da gaming Red Magic 8 Pro+ (S-8 Gen 2 16/512) con 1304235 punti.

Ovviamente per determinare se effettivamente il nuovo ROG Phone 7 riuscirà ad ottenere lo scettro di smartphone Android più veloce per AnTuTu, serviranno almeno 1000 benchmark per dispositivo e il punteggio ottenuto sarà quello medio tra i vari test.

Altre caratteristiche dello smartphone in questione possono essere così elencate:

Display AMOLED E4 1080p da 6,78 pollici con una frequenza di aggiornamento di 165 Hz

Batteria da 6.000 mAh con ricarica da 65 W

Tripla fotocamera posteriore: principale sensore Sony IMX766 da 50 MP, un ultra grandangolare da da 13 MP e un’unità macro da 5 MP

Fotocamera selfie da 32MP

Prendete comunque tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo, aspettiamo l’annuncio ufficiale per tutti i dettagli finali.

