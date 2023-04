Asus Rog Phone 7 e 7 Ultimate ufficiali: prezzo e caratteristiche principali

Ufficializzati anche per il mercato europeo i nuovi smartphone da gaming Asus Rog Phone 7 e 7 Ultimate: prezzo di vendita e principali caratteristiche hardware.

Chi ama gli smartphone android dedicati al gaming sarà contento di sapere che sono disponibili da oggi all’acquisto i nuovi Asus Rog Phone 7 e 7 Ultimate sul sito ufficiale dell’azienda asiatica.

Vediamo quali sono le differenze tra i due smartphone.

Asus Rog Phone 7 e 7 Ultimate: caratteristiche principali

Chipset e accessori Gaming

Entrambe le versioni utilizzano il nuovo e potente chipset Snapdragon 8 Gen 2 abbinato a 16GB di ram con tecnologia LPDDR5X (8533hz) e fino a 512GB di memoria interna con tecnologia UFS 4.0.

Per migliorare la stabilità delle prestazioni nel lungo periodo, Asus ha inserito il nuovo sistema di dissipazione chiamato GameCool7.

GameCool 7 è più grande e ha materiali più efficienti rispetto al passato.

E’ composto da uno strato di nitruro di boro, ha doppi fogli di grafite con un’area combinata di 16.000 mm² che consentono un miglioramento del 10% dell’efficienza termica e una camera di vapore a ciclo rapido per un ulteriore 15% di efficienza energetica per lo Snapdragon 8 Gen 2.

Oltre a questo la versione Ultimate si differenza da quella normale per la presenza della tecnologia AeroActive.

L’Aero Active permette di aprire alcune alette sulla scocca posteriore che consentono di far entrare meglio l’aria nella camera di vapore adibita alla dissipazione del chipset.

Queste alette vengono contrassegnate dal logo led di Asus Rog Vision.

Combinando la tecnologia AereoActive con quella GameCool 7, grazie anche l’accessorio AeroActive Cooler 7 che verrà fornito nella confezione di Ultimate, si otterranno prestazioni e temperature mai viste su dispositivi mobili.

Basta vedere questo grafico di esempio basato su un ora di gioco con Genshin Impact che confronta i dati con altri smartphone come Xiaomi 13 Pro, Galaxy S23 Ultra e iPhone 14 Pro Max.

Di fatto l’Asus Rog Phone 7 Ultimate mantiene fps più alti e temperature decisamente più basse.

Per migliorare l’esperienza di gioco l’accessorio Aereo Active Cooler 7 dispone di un piccolo subwoofer super lineare a 5 magneti integrato con un altoparlante da 13*38 mm che insieme agli altoparlanti stereo dello smartphone, garantisce un’esperienza audio 2.1.

Da notare pure la presenza del classico jack da 3.5 mm con sintonizzazione Dirac nell’accessorio di raffreddamento.

Ci sono poi i classici controlli ultrasonici AirTrigger con supporto alla tecnologia Dual Action, Press and Lift e Gyroscope Aiming.

Il motore a vibrazione grazie alla mappatura fornisce un esperienza tattile realistica per i pulsanti e le azioni sullo schermo.

Display e dimensioni

Tornando alla specifiche hardware, l’Asus Rog Phone 7 (Ultimate) monta un display AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione FHD+ 2448 x 1080 pixel.

Le caratteristiche sono da puro gaming: frequenza di aggiornamento a 165Hz, campionamento al tocco a 720Hz e luminosità massima fino a 1500 nits.

Sotto al display troviamo pure lo scanner per le impronte digitali.

Come dimensioni, il dispositivo è pari a 173 x 77 x 10,4 mm e pesa 239 grammi.

C’è la certificazione IP54 per la resistenza agli schizzi d’acqua e alla sporcizia in generale.

E’ disponibile nei colori Phantom Black e Storm White.

Batteria

Lo smartphone viene alimentato da una potente batteria da 6000 mAh divisa in due parti da 3000 mAh per ottimizzare il raffreddamento.

La ricarica rapida è da 67W.

Multimedialità

Lato multimedialità troviamo una tripla fotocamera posteriore:

Principale da IMX766 da 50 MP

Ultra Grandangolare da 13MP

Macro da 5MP

La fotocamera dedicata ai selfie è un sensore da OmniVision OV32C da 32 MP, con tecnologia Quad-Bayer che permette di scattare foto ad 8MP di qualità.

Connettività e sistema operativo

A livello di connettività non mancano:

Supporto connessione 5G dual sim

Wifi 7 (attivo al momento solo Wifi 6)

Bluetooth 5.3

GLONASS (G1), GNSS support GPS (L1/L5), Glonass (L1), Galileo (E1/E5a), BeiDou(B1i/B1c/B2a), QZSS (L1/L5) e NavIC

Chipset NFC

Porta USB Type C

Come sistema operativo troviamo Android 13 con personalizzazioni da Gaming Asus

Prezzo e disponibilità Asus Rog Phone 7 (Ultimate)

Il prezzo del nuovo smartphone da gaming di Asus non è per tutte le tasche.

La versione ultimate ha un prezzo di listino di 1429 euro (versione 16-512GB) comprensivo dell’accessorio Aereo Active Cooler 7 in omaggio fino al 15 maggio 2023.

La versione non ultimate ha un prezzo di listino di 1029 euro per la versione 12-256GB e di 1199 euro per la versione 16-512GB.

