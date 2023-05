Asus Rog Phone 7 Ultimate regge al test estremo di resistenza? Il Video

Lo smartphone Android da Gaming Asus Rog Phone 7 Ultimate è stato sottoposto al test di resistenza estremo del famoso Youtuber JerryRigEverything: ecco il risultato in video.

L’Asus Rog Phone 7 Ultimate è uno smartphone android da gaming con una particolarità unica: ha un ingresso che permette l’introduzione di aria fresca nella camera di dissipazione del chipset grazie all’accessorio AeroActive.

Il fatto che lo smartphone abbia questo sistema ingegnoso di dissipazione esterna, mina la resistenza dello smartphone? Andiamo a vedere

Asus Rog Phone 7 Ultimate test resistenza estrema: ecco il risultato in un video

Infatti il famoso Youtuber JerryRigEverything l’ha sottoposto al suo classico test di resistenza estremo (una tortura in sostanza)

Lo YouTuber prima vi mostrerà meglio come funziona il sistema di dissipazione esterno con AeroAcrive Cooler, l’accessorio già presente in confezione per questa versione Ultimate.

Il video poi passerà ai tre principali test: resistenza ai graffi, al fuoco e alla piegatura.

Come tutti i classici smartphone top di gamma, l’Asus Rog Phone 7 Ultimate garantisce una resistenza ai graffi sul vetro anteriore di un livello di punte pari a 6-7. su 10.

Lo scanner per le impronte digitali sotto il display continua a funzionare senza problemi anche se viene graffiata la parte dove è posizionato.

Anche la scocca posteriore e le fotocamere posteriori son ben difese dai graffi, mentre maggiore attenzione va ovviamente fatto alla scocca laterale rifinita in metallo.

Il test del fuoco sembra essere positivo.

Infatti i pixel del display tendono a diventare bianchi dopo circa 30 secondi di esposizione alla fiamma, ma dopo tornano normali senza evidenti danni al pannello.

Infine c’è il test della piegatura, quello che secondo lo Youtuber l’Asus Rog Phone 7 Ultimate rischia di più data la presenza del portellino per l’areazione esterna.

Alla fine lo smartphone supera abbastanza indenne il test estremo della piegatura.

Tende a piegarsi infatti nella parte centrale, proprio dove è presente il portellino ma non si spezza.

Sicuramente un miglioramento in termini di resistenza rispetto ai suoi predecessori (Rog Phone 6 Pro) che invece si danneggiavano irreparabilmente.

