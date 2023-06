Asus Zenfone 10 è ufficiale: prezzo e caratteristiche

Ufficializzato il nuovo Asus Zenfone 10 uno smartphone Android “compatto” top di gamma: ecco il prezzo di vendita e le principali caratteristiche hardware.

Alla fine anche l’Asus Zenfone 10 è stato ufficializzato ed sarà disponibile a metà luglio pure sul territorio italiano.

Sulla carta Asus ha cercato di limare i difetti dello Zenfone 9 in questo nuovo smartphone: vediamone le caratteristiche.

Zenfone 10 ufficiale: prezzo e caratteristiche da conoscere

Display e design

Il nuovo top di gamma di Asus si presenta con un display da 5.92 pollici di diagonale con tecnologia Super Amoled, risoluzione FHD+ 2400 x 1080 pixel e frequenza di aggiornamento fino a 144Hz.

Il display è calibrato DCI-P3 e ha una precisione del colore Delta-E inferiore a 1, il che lo rende piuttosto preciso a livello di colori riprodotti.

Il pannello gode di una luminosità di picco fino a 1100 nits (800 nits standard), ha il supporto all’HDR10+ ed è protetto da Corning Gorilla Glass Victus.

Essendo uno smartphone compatto le dimensioni sono di appena 146.5 x 68.1 x 9.4 mm per un peso di 172 grammi.

La scocca ha bordi in alluminio, mentre la cover posteriore è in policarbonato lavorato in varie colorazioni: Eclipse Red, Aurora Green, Midnight Black, Comet White e Starry Blue.

Bisogna anche ricordare che lo smartphone è certificato IP68, quindi resistente all’acqua e alla sporcizia in generale.

Processore e memoria

Come tutti gli smartphone top di gamma che si rispetta, l’Asus Zenfone 10 monta il meglio tra i chipset utilizzabili al momento: il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Questo processore viene affiancato a 8-16GB di ram LPDDR5X, mentre la memora interna con tecnologia UFS 4.0 parte da 128GB e raggiunge al massimo i 512GB.

Il sito ufficiale conferma che pure la variante da 128GB utilizza le memoria UFS 4.0, a differenza di altri smartphone della concorrenza con tagli sotto i 256GB (vedi il Galaxy S23 8-128GB) che utilizzano ancora memorie UFS 3.1.

Multimedialità

Lato fotocamera lo Zenfone 10 punta alla semplicità, senza ingombrare la scocca posteriore con tanti sensori.

Troviamo infatti solo due fotocamere posteriori:

Principale da 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56″, 1.0µm, PDAF multidirezionale, OIS con stabilizzazione Gimbal

Ultra Grandangolare da 13 MP, f/2.2, 120°, 1/3.06″, 1.12µm

Frontalmente inserita nel forellino in alto a sinistra del display troviamo la fotocamera anteriore selfie da 32 MP, f/2.5, (wide), 1/3.2″, 0.7µm.

La fotocamera Ultra Grandangolare e quella Selfie hanno perso la messa a fuoco automatica, ma Asus promette che la nuova fotocamera principale abbia migliorato enormemente la qualità dell’imaging in modalità notturna.

Inoltre la fotocamera principale godendo della nuova stabilizzazione Gimbal promette risultati eccellenti nei video, considerato che già lo Zenfone 9 garantiva video molto stabilizzati con la più comune OIS.

Inoltre il Gimbal viene utilizzato per abilitare la modalità Light Trail, che consente di scattare tracce di traffico, graffiti luminosi, cascate a lunga esposizione e foto di persone in movimento, tutto a mano libera.

Lo smartphone poi è in grado di registrare video in 8K a 25 fps, 4K a 60fps e ci sono pure gli altoparlanti stereo.

Nota gradita la presenza del jack da 3.5mm per la cuffie.

Connettività

Lato connettività la situazione è abbastanza standard per uno smartphone top di gamma/fascia alta di ultima generazione:

Connessione 5G dual Sim

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct

Bluetooth 5.3

GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5)

Chipset NFC

Scanner per le impronte digitali montato lateralmente

Porta USB Type-C 2.0

Batteria e sistema operativo

Lo Zenfone 10 nonostante sia compatto ha uno spessore un po’ più cicciotto per fare spazio alla batteria interna da 4300 mAh.

La batteria supporta la ricarica rapida via cavo fino a 30W, supporta la ricarica wireless fino a 15W e c’è pure la ricarica wireless inversa fino a 5W.

Va sottolineato che nella scatola di acquisto è presente pure il caricabatteria.

Come sistema operativo troviamo Android 13 con personalizzazione Zen UI.

Da quello che è trapelato Asus prometterà su questi smartphone 2 anni di aggiornamenti software (quindi almeno fino ad Android 15) e quattro anni di aggiornamenti di sicurezza.

Prezzo e disponibilità in Italia dell’Asus Zenfone 10

Dal punto di vista della disponibilità il nuovo smartphone di Asus è acquistabile fin da oggi in prevendita, mentre le spedizioni inizieranno a partire dal 10 luglio 2023.

Per quanto riguarda i prezzi di vendita abbiamo 3 versioni disponibili:

8GB di ram e 128GB di rom al prezzo di 799 euro IVA e spedizione inclusa

8GB di ram e 256GB di rom al prezzo di 849 euro IVA e spedizione inclusa

16GB di ram e 512GB di rom al prezzo di 929 euro IVA e spedizione inclusa

In prevendita la versione 8-256GB sarà scontata di 50 euro, mentre la versione 16-512GB sarà scontata di 80 euro sul sito ufficiale Asus.

