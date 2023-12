Asus Zenfone 10 ecco Android 14: aggiornamento iniziato

L’Asus Zenfone 10 si aggiorna ad Android 14 a livello internazionale: ecco le informazioni che dovete conoscere.

Buone notizie per tutti coloro che possiedono un Asus Zenfone 10: l’azienda asiatica ha finalmente iniziato a rilasciare tramite la classica modalità OTA (over the air) l’aggiornamento ad Android 14.

Asus Zenfone 10 si aggiorna ad Android 14: i dettagli da conoscere

L’aggiornamento in questione si sta diffondendo con il nuovo firmware seriale versione 34.1004.0204.65 ed ha un peso di circa 1.3GB.

Va ricordato che per poter ricevere questo nuovo firmware con Android 14, lo smartphone deve aver installato la versione software precedente con firmware seriale 33.0220.0220.101.

Considerato che l’aggiornamento ha iniziato la sua diffusione anche in Europa da poche ore, potrebbero volerci ancora un paio di giorni prima che tutti gli Zenfone 10 ricevano la notifica di aggiornamento.

Vi consigliamo quindi di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti che trovate nella sezione impostazioni->info telefono->aggiornamento del vostro Zenfone 10.

Considerato che si tratta di un cambiamento del sistema operativo, prima di aggiornare il software vi consigliamo di:

eseguire il backup completo o dei dati più importanti salvati nella memoria del telefono liberare spazio nella memoria interna del telefono se necessario (4-5GB liberi minimo) iniziare a scaricare e poi installare il nuovo software solo se la batteria ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%

Dal punto di vista delle novità l’aggiornamento di Android 14 sugli Asus Zenfone 10 secondo il change-log ufficiale apporta:

Applicazione Mobile Manager, Contatti, Telefono, Chiamata di emergenza, File manager, Calcolatrice, Orologio, Galleria, Meteo, Registratore di suoni, Impostazioni, Clonazione telefono, Backup locale, Avvio e così via rinnovate

Supporto per la personalizzazione del colore e della luminosità del widget orologio nella schermata di blocco.

Supporto per la nuova autorizzazione “Foto e video” e per il selettore di foto di sistema per controllare ulteriormente le app per accedere alle informazioni pertinenti.

Modificato il metodo di visualizzazione dell’utilizzo della batteria per visualizzare l’utilizzo dell’app in segmenti.

Problemi di eco delle chiamate in vivavoce risolti in buona parte

Ottimizzazione della disconnessione occasionale delle cuffie Bluetooth e risoluzione dei problemi di rumore di fondo

Risolto il problema con il menu di accensione personalizzato ASUS privo di opzioni di riavvio e spegnimento

Fonte: notizia ufficiale Asus

