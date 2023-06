Asus Zenfone 10 immagini mostrano il design definitivo e i colori

Svelate le immagini render ufficiosi del prossimo Asus Zenfone 10 che mostrano il design definitivo e i colori disponibili all’acquisto.

Sappiamo che il prossimo Asus Zenfone 10 sarà annunciato ufficialmente in un evento mediatico che si terrà in data 29 giugno 2023.

A distanza di poco meno di due settimane, l’informatore Evan Blass ha mostrato sul web una serie di render ufficiosi che mostrano il design e i colori disponibili di questo nuovo smartphone.

Asus Zenfone 10 ecco il design definitivo e i colori disponibili all’acquisto

Da quello che possiamo vedere il nuovo Zenfone 10 verrà commercializzato in 5 colorazioni diverse.

Lato design lo smartphone sarà tra i dispositivi mobili più compatti del 2023 data la presenza di un display da 5.9 pollici di diagonale.

In alto a sinistra del pannello troviamo il forellino dedicato alla fotocamera per selfie.

Sulla scocca posteriore in alto a sinistra ci sono due grandi anelli che contengono il comparto fotografico principale dello smartphone.

Considerato che la scocca laterale ha pure le line dedicate alle antenne, si capisce bene che la scocca sarà interamente in metallo.

Si può notare la presenza del bilanciere del volume sul frame destro, unito al pulsante di accensione, che probabilmente fungerà anche da lettore di impronte digitali (se non avrà uno scanner sotto il display).

Infine nella parte inferiore della scocca possiamo individuare la porta USB-C, affiancata dal microfono e da una griglia dedicata all’altoparlante.

Dal punto di vista tecnico sappiamo che Asus ha confermato l’utilizzo del chipset Snapdragon 8 Gen 2, ci sarà il supporto alla ricarica wireless e verrà un sistema di stabilizzazione del gimbal a sei assi di seconda generazione.

Per adesso quindi non ci resta che aspettare nuovi dettagli, magari prima dell’annuncio ufficiale.

Comunque dato che per il momento non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte le immagini in questione con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via Twitter

