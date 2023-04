Asus Zenfone 10 primo Benchmark GeekBench svela dettagli hardware

L’Asus Zenfone 10 si mostra nel database del Benchmark GeekBench, svelando i suoi primi dettagli hardware.

Chi se lo ricorda bene, noi lo diciamo a chi non lo sapesse, l’Asus Zenfone 9 è stato annunciato a luglio dell’anno scorso e probabilmente a luglio di quest’anno uscirà lo Zenfone 10.

A conferma di ciò oggi nel database del famoso Benchmark GeekBench è stato individuato il dispositivo seriale Asus_AI2302 che dovrebbe essere proprio lo Zenfone 10.

Asus Zenfone 10 su GeekBench: ecco quello che sappiamo adesso

Il Benchmark evidenzia che lo lo smartphone è riuscito a ottenere 2.028 e 5.454 punti rispettivamente nel test Single-Core e nel test Multi-Core.

Vi ricordiamo che si tratta di un punteggio di prototipo non ancora disponibile in commercio, quindi potrebbe variare.

Il punteggio comunque è dovuto alla presenza del chipset Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm abbinato a 16GB di ram e al sistema operativo Android 13.

Ovviamente ci aspettiamo che Asus rilascerà sul mercato più versioni di memoria e non solo quella da 16GB.

Queste sono tutte le informazioni che sono state di fatto certificate dal database di GeekBench, ma ce ne sono altre che provengono da rumors.

Da quello che è trapelato l’Asus Zenfone 10 dovrebbe montare un display AMOLED da 6,3 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz, quindi rimarrà nel comparto top di gamma compatti.

La memoria interna dovrebbe essere almeno da 256GB e ci saranno versioni anche da 512GB.

Si prevede l’utilizzo di una fotocamera principale da 200 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), probabilmente sviluppata da Samsung.

La scocca sarà certificata IP68, resistente all’acqua e alla sporcizia in generale, e dovrebbe arrivare in almeno 3 colorazioni diverse.

Dato che per il momento non c’è ancora nulla di ufficiale, come sempre vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via

