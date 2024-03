Asus Zenfone 11 Ultra ufficiale: caratteristiche e prezzo in Italia

L’Asus Zenfone 11 Ultra è ufficiale: queste sono le sue principali caratteristiche e il prezzo di vendita in Italia.

Oggi è stato presentato il nuovo smartphone top di gamma di Asus, lo Zenfone 11 Ultra che cambia nuovamente le scelte di marketing dell’azienda asiatica: non c’è più il telefono compatto.

Vediamo di conoscerlo meglio.

Asus Zenfone 11 Ultra caratteristiche da conoscere e prezzo di vendita in Italia

Design e display

Rispetto al modello precedente lo Zenfone 11 Ultra si presenta con una scocca che riprende in parte il design dell’Asus Rog Phone 8 Pro anche se senza luci LED e personalizzazioni da Gaming.

La scocca posteriore ha infatti delle decorazioni con alcune linee che sembrano tagliare la scocca, mentre in alto sinistra troviamo un’isola fotografica rettangolare con bordi rotondi e nel complesso abbastanza compatta.

La scocca è venduta nei colori Skyline Blue, Eternal Black, Misty Grey e Desert Sand con dimensioni pari a 163.8 x 76.8 x 8.9 mm per 224 grammi.

E’ certificata IP68, ha i bordi in alluminio e c’è la rifinitura in vetro.

Il display invece è un unità LTPO AMOLED da 6.78 pollici di diagonale con risoluzione nativa FHD+ 2400 x 1080 pixel, frequenza di aggiornamento a 144Hz adattiva, luminosità di picco fino a 2400 nits con HDR.

A proteggere il pannello troviamo vetro con tecnologia Corning Gorilla Glass Victus 2.

Sotto il display troviamo anche lo scanner per le impronte digitali.

Processore e memoria

L’Asus Zenfone 11 Ultra si presenta con il nuovo e potente chipset Snapdragon 8 Gen 3 un Octa-Core con processo produttivo a 4nm (1×3.3 GHz Cortex-X4 & 3×3.2 GHz Cortex-A720 & 2×3.0 GHz Cortex-A720 & 2×2.3 GHz Cortex-A520) e GPU Adreno 750.

Al chipset vengono abbinati 12-16GB di ram LPDDR5X e 256-512GB di memoria con tecnologia UFS 4.0.

La memoria interna non è espandibile.

Multimedialità

Il comparto multimediale del nuovo smartphone di Asus si presenta con una tripla fotocamera posteriore:

Sensore principale Sony IMX890 50 MP, f/1.9, 24mm, 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, gimbal OIS (Stabilizzazione ottica a 6 assi Gimbal)

Teleobbiettivo da 32 MP, f/2.4, 65mm, 1/3.2″, 0.7µm, PDAF, OIS, 3x zoom ottico

Ultra Grandangolare da 13 MP, f/2.2, 13mm, 120˚, 1/3.0″, 1.12µm

Frontalmente nel forellino in alto al centro troviamo la fotocamera selfie da 32 MP, f/2.5, 22mm (larga), 1/3.2″, 0.7µm.

Lo smartphone è in grado di registrare video in 8K a 24fps, in 4K a 60 fps con la fotocamera principale, mentre la selfie si ferma a 1080p.

L’audio è di qualità considerato che ha gli altoparlanti stereo, c’è il jack da 3.5mm e pure la certificazione Hi-Res Wireless.

Connettività

A livello di connettività siamo ad un buon livello:

Dual Sim 5G

Wi-Fi 7 tripla banda

Bluetooth 5.4

Chipset NFC

GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC, GLONASS

Porta USB Type C

Batteria e sistema operativo

L’Asus Zenfone 11 Ultra viene alimentato da una batteria interna da 5500 mAh che supporta la ricarica rapida via cavo fino a 65W, la ricarica wireless fino a 15W e la ricarica inversa wireless fino a 10W.

Sfortunatamente nella confezione di vendita il caricabatteria non sarà incluso.

Come sistema operativo troviamo nativamente Android 14, e dovrebbero esserci 3 anni di aggiornamento del sistema operativo.

Inoltre il software sfrutterà anche l’intelligenza artificiale, che migliora il bokeh nella modalità video ritratto e aiuta a tracciare il volto dell’oggetto.

Altre funzionalità evidenziate includono la trascrizione dei suoni, la traduzione delle chiamate, la cancellazione del rumore e lo sfondo AI.

Prezzo e disponibilità in Italia dell’Asus Zenfone 11 Ultra

Lo smartphone è disponibile all’acquisto ad un prezzo di listino di 999 euro per la versione 12-256GB, prezzo che sale a 1099 euro per la variante 16-512GB.

Per un certo periodo di tempo ci sarà uno sconto di listino di 100 euro come offerta Early Bird.

